Путин разрешил проведение ядерных испытаний в России

Россия официально отозвала ратификацию договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Такой указ подписал президент РФ Владимир Путин.
«Отменить статью 1 ФЗ от 27 мая 2000 года «О ратификации ДВЗЯИ», — говорится в тексте указа, который подписал Владимир Путин.
На пленарной сессии клуба Валдай Путин заявил, что Россия могла бы рассмотреть отзыв ратификации ДВЗЯИ. После этого был запущен законодательный процесс.
Ранее предполагалось, что документ станет основным международно-правовым инструментом, который бы запрещал ядерные испытания. Однако ДВЗЯИ так и не вступил в силу, его не ратифицировали восемь государств, в том числе и США.
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