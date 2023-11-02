Путин разрешил проведение ядерных испытаний в России 02 ноября 2023 в 14:42 Размер текста - 17 + Договор о запрете ядерных испытаний так и не вступил в силу в мире Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ Россия официально отозвала ратификацию договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Такой указ подписал президент РФ Владимир Путин. «Отменить статью 1 ФЗ от 27 мая 2000 года «О ратификации ДВЗЯИ», — говорится в тексте указа, который подписал Владимир Путин. Документ опубликован на сайте правовых актов . На пленарной сессии клуба Валдай Путин заявил, что Россия могла бы рассмотреть отзыв ратификации ДВЗЯИ. После этого был запущен законодательный процесс. Ранее предполагалось, что документ станет основным международно-правовым инструментом, который бы запрещал ядерные испытания. Однако ДВЗЯИ так и не вступил в силу, его не ратифицировали восемь государств, в том числе и США. Россия официально отозвала ратификацию договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Такой указ подписал президент РФ Владимир Путин. «Отменить статью 1 ФЗ от 27 мая 2000 года «О ратификации ДВЗЯИ», — говорится в тексте указа, который подписал Владимир Путин. Документ опубликован на сайте правовых актов. На пленарной сессии клуба Валдай Путин заявил, что Россия могла бы рассмотреть отзыв ратификации ДВЗЯИ. После этого был запущен законодательный процесс. Ранее предполагалось, что документ станет основным международно-правовым инструментом, который бы запрещал ядерные испытания. Однако ДВЗЯИ так и не вступил в силу, его не ратифицировали восемь государств, в том числе и США. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям