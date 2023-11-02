На главной выставке России в Москве представили два атомных свердловских города

На выставке «Россия» на ВДНХ в Москве появились стенды свердловских городов

02 ноября 2023 в 16:15 Размер текста - 17 +

Выставка пройдет в Москве на ВДНХ Фото: Владимир Андреев © URA.RU С 4 ноября по 12 апреля в Москве на ВДНХ пройдет международная выставка-форум «Россия», участниками которой станут все субъекты страны. В павильоне «Атом» отметилась и Свердловская область, где представлены два закрытых города — Лесной и Заречный. Стенды с уральскими ЗАТО заметил корреспондент URA.RU. На одном из них раскрывается тема о том, как делегация США с вице-президентом Ричардом Никсоном посетила стройку Белоярской АЭС в 1959 году. «На строящемся главном корпусе собрали весь электроинструмент, чтобы произвести впечатление на иностранцев ударной работой. К моменту прибытия гостей жужжали болгарки, визжали электропилы, свистели электродрели, стучали отбойные молотки, вспыхивала сварка. И вдруг на площадке появилась лошадь с телегой, в которой лежали кислородные баллоны. Защелкали фотоаппараты, журналисты кинулись делать пометки в блокнотах. Газеты США вышли с публикациями о том, что русские строят атомную энергетику на конной тяге», — говорится на стенде. Другая вывеска посвящена городу Лесному и Дмитрию Васильеву, который занимался строительством завода №814, где уран планировали обогащать электромагнитным методом. Затрагиваются и малоизвестные факты, например, что Васильев получил два выговора за время своей работы. «Один — за перерасход асфальта: масштабное дорожное строительство развернулось после того, как директор потерял туфлю в непролазной грязи. Второй — за покупку дорогой хрустальной люстры для дома культуры. Впрочем, позже об том рассказывали, как о примере дальновидного и умного хозяйства», — указано на стенде. Выставка-форум «Россия», где будут представлены все регионы страны, а также ведомства, госкорпорации и иностранные государства, откроется 4 ноября на территории ВДНХ в Москве. Экспозицию можно будет посетить до 12 апреля 2024 года. Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев заявил, что в программе выставки пройдут Дни регионов: 22 ноября посвятят Курганской и Челябинской областям, следующий день станет днем ХМАО и ЯНАО. А 24 ноября день посвятят Тюменской области, 25 ноября — Свердловской. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

С 4 ноября по 12 апреля в Москве на ВДНХ пройдет международная выставка-форум «Россия», участниками которой станут все субъекты страны. В павильоне «Атом» отметилась и Свердловская область, где представлены два закрытых города — Лесной и Заречный. Стенды с уральскими ЗАТО заметил корреспондент URA.RU. На одном из них раскрывается тема о том, как делегация США с вице-президентом Ричардом Никсоном посетила стройку Белоярской АЭС в 1959 году. «На строящемся главном корпусе собрали весь электроинструмент, чтобы произвести впечатление на иностранцев ударной работой. К моменту прибытия гостей жужжали болгарки, визжали электропилы, свистели электродрели, стучали отбойные молотки, вспыхивала сварка. И вдруг на площадке появилась лошадь с телегой, в которой лежали кислородные баллоны. Защелкали фотоаппараты, журналисты кинулись делать пометки в блокнотах. Газеты США вышли с публикациями о том, что русские строят атомную энергетику на конной тяге», — говорится на стенде. Другая вывеска посвящена городу Лесному и Дмитрию Васильеву, который занимался строительством завода №814, где уран планировали обогащать электромагнитным методом. Затрагиваются и малоизвестные факты, например, что Васильев получил два выговора за время своей работы. «Один — за перерасход асфальта: масштабное дорожное строительство развернулось после того, как директор потерял туфлю в непролазной грязи. Второй — за покупку дорогой хрустальной люстры для дома культуры. Впрочем, позже об том рассказывали, как о примере дальновидного и умного хозяйства», — указано на стенде. Выставка-форум «Россия», где будут представлены все регионы страны, а также ведомства, госкорпорации и иностранные государства, откроется 4 ноября на территории ВДНХ в Москве. Экспозицию можно будет посетить до 12 апреля 2024 года. Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев заявил, что в программе выставки пройдут Дни регионов: 22 ноября посвятят Курганской и Челябинской областям, следующий день станет днем ХМАО и ЯНАО. А 24 ноября день посвятят Тюменской области, 25 ноября — Свердловской.