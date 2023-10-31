Кремль проверил готовность уральских регионов к важному проекту Путина

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Брифинг Владимира Якушева по результатам голосования на Выборах-2021 в УрФО. Екатеринбург , карта россии, уральский федеральный округ, урфо
В УрФО готовы к проекту Путина Фото:

Регионы УрФО завершили подготовку к инициированном президентом РФ Владимиром Путиным выставке «Россия». Стенды уральских регионов покажут в павильонах ВДНХ в Москве.

«Уральский федеральный округ к выставке „Россия“ готов. Регионы сосредоточились на последних штрихах и с нетерпением ждут открытия форума. Программы у наших субъектов насыщенные и разнообразные. Уверен, они впечатлят всех гостей выставки», — сказала URA.RU полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев.

Полпред напомнил, что в программе выставки «Россия» пройдут Дни регионов. В частности, 22 ноября посвятят Курганской и Челябинской областям. Следующий день, 23 ноября, станет днем ХМАО и ЯНАО. Далее, 24 ноября, о себе расскажет Тюменская область, а 25 ноября — Свердловская область. На эти дни запланированы деловые встречи с участием первых лиц субъектов, лекции, концерты и так далее.

Выставка-форум «Россия», где будут представлены все регионы страны, а также ведомства, госкорпорации и иностранные государства, откроется 4 ноября на территории ВДНХ в Москве. Выставка продлится до 12 апреля будущего года.

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Регионы УрФО завершили подготовку к инициированном президентом РФ Владимиром Путиным выставке «Россия». Стенды уральских регионов покажут в павильонах ВДНХ в Москве. «Уральский федеральный округ к выставке „Россия“ готов. Регионы сосредоточились на последних штрихах и с нетерпением ждут открытия форума. Программы у наших субъектов насыщенные и разнообразные. Уверен, они впечатлят всех гостей выставки», — сказала URA.RU полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев. Полпред напомнил, что в программе выставки «Россия» пройдут Дни регионов. В частности, 22 ноября посвятят Курганской и Челябинской областям. Следующий день, 23 ноября, станет днем ХМАО и ЯНАО. Далее, 24 ноября, о себе расскажет Тюменская область, а 25 ноября — Свердловская область. На эти дни запланированы деловые встречи с участием первых лиц субъектов, лекции, концерты и так далее. Выставка-форум «Россия», где будут представлены все регионы страны, а также ведомства, госкорпорации и иностранные государства, откроется 4 ноября на территории ВДНХ в Москве. Выставка продлится до 12 апреля будущего года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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