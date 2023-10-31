Кремль проверил готовность уральских регионов к важному проекту Путина

31 октября 2023 в 15:50 Размер текста - 17 +

В УрФО готовы к проекту Путина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Регионы УрФО завершили подготовку к инициированном президентом РФ Владимиром Путиным выставке «Россия». Стенды уральских регионов покажут в павильонах ВДНХ в Москве. «Уральский федеральный округ к выставке „Россия“ готов. Регионы сосредоточились на последних штрихах и с нетерпением ждут открытия форума. Программы у наших субъектов насыщенные и разнообразные. Уверен, они впечатлят всех гостей выставки», — сказала URA.RU полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев. Полпред напомнил, что в программе выставки «Россия» пройдут Дни регионов. В частности, 22 ноября посвятят Курганской и Челябинской областям. Следующий день, 23 ноября, станет днем ХМАО и ЯНАО. Далее, 24 ноября, о себе расскажет Тюменская область, а 25 ноября — Свердловская область. На эти дни запланированы деловые встречи с участием первых лиц субъектов, лекции, концерты и так далее. Выставка-форум «Россия», где будут представлены все регионы страны, а также ведомства, госкорпорации и иностранные государства, откроется 4 ноября на территории ВДНХ в Москве. Выставка продлится до 12 апреля будущего года.

Регионы УрФО завершили подготовку к инициированном президентом РФ Владимиром Путиным выставке «Россия». Стенды уральских регионов покажут в павильонах ВДНХ в Москве. «Уральский федеральный округ к выставке „Россия“ готов. Регионы сосредоточились на последних штрихах и с нетерпением ждут открытия форума. Программы у наших субъектов насыщенные и разнообразные. Уверен, они впечатлят всех гостей выставки», — сказала URA.RU полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев. Полпред напомнил, что в программе выставки «Россия» пройдут Дни регионов. В частности, 22 ноября посвятят Курганской и Челябинской областям. Следующий день, 23 ноября, станет днем ХМАО и ЯНАО. Далее, 24 ноября, о себе расскажет Тюменская область, а 25 ноября — Свердловская область. На эти дни запланированы деловые встречи с участием первых лиц субъектов, лекции, концерты и так далее. Выставка-форум «Россия», где будут представлены все регионы страны, а также ведомства, госкорпорации и иностранные государства, откроется 4 ноября на территории ВДНХ в Москве. Выставка продлится до 12 апреля будущего года.