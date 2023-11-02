Пермяк нажег электричества на 2,5 миллиона и умер

02 ноября 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

После проверки счетчиков специалисты выяснили, что пермяк не платил за свет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пермская энергоснабжающая компания «Мультиэнергетика» подала иск в суд на своего клиента, который обманывал поставщика и потреблял энергию в обход счетчиков. В итоге у него накопился долг в 2,5 млн рублей. Исковые требования были направлены наследникам пермяка, так как он умер незадолго до суда, сообщается в решении на сайте Индустриального районного суда Перми. «Объем электроэнергии определен 386796 кВт/ч, исходя из 24 часов работы в объеме 554400 кВт/ч за вычетом оплаченного объема 167631 кВт/ч. Истцом выставлен счет на оплату безучетного потребления электроэнергии на сумму 2 552 675 рублей», — говорится в решении. Клиент заключил с истцом договор, согласно которому энергокомпания обязана поставлять ответчику электричество по определенному тарифу. После смерти клиента к нему домой пришли специалисты для проверки счетчиков и выяснили, что пермяк потреблял гораздо больше энергии, чем оплачивал. За год мужчина накопил долгов за электроэнергию на 2,5 млн рублей. Суд постановил, что долги ответчика будут выплачивать его наследники.

Пермская энергоснабжающая компания «Мультиэнергетика» подала иск в суд на своего клиента, который обманывал поставщика и потреблял энергию в обход счетчиков. В итоге у него накопился долг в 2,5 млн рублей. Исковые требования были направлены наследникам пермяка, так как он умер незадолго до суда, сообщается в решении на сайте Индустриального районного суда Перми. «Объем электроэнергии определен 386796 кВт/ч, исходя из 24 часов работы в объеме 554400 кВт/ч за вычетом оплаченного объема 167631 кВт/ч. Истцом выставлен счет на оплату безучетного потребления электроэнергии на сумму 2 552 675 рублей», — говорится в решении. Клиент заключил с истцом договор, согласно которому энергокомпания обязана поставлять ответчику электричество по определенному тарифу. После смерти клиента к нему домой пришли специалисты для проверки счетчиков и выяснили, что пермяк потреблял гораздо больше энергии, чем оплачивал. За год мужчина накопил долгов за электроэнергию на 2,5 млн рублей. Суд постановил, что долги ответчика будут выплачивать его наследники.