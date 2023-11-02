Постпред объяснил, почему Украина атакует территории рядом с ЗАЭС

Постпред РФ Ульянов: Киев ударил по Энергодару из-за ротации экспертов МАГАТЭ
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Виды Запорожской АЭС. Энергодар, запорожская аэс
В результате атак два удара пришлись на гостиницу ЗАЭС, заявил Михаил Ульянов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками расположенный рядом с Запорожской АЭС город Энергодар из-за ротации экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). С таким заявлением выступил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Сегодня происходит ротация экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС. Вместо соблюдения „режима тишины“ Киев предпринял массированную атаку беспилотников на Энергодар», — написал Ульянов на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter). Он добавил, что в результате атак два удара пришлись на гостиницу ЗАЭС.

Запорожская АЭС находится на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 2 ноября сообщил об атаке украинских беспилотников по Энергодару. В центре города были зафиксированы шесть прилетов БПЛА, передает «Царьград».

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Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками расположенный рядом с Запорожской АЭС город Энергодар из-за ротации экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). С таким заявлением выступил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. «Сегодня происходит ротация экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС. Вместо соблюдения „режима тишины“ Киев предпринял массированную атаку беспилотников на Энергодар», — написал Ульянов на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter). Он добавил, что в результате атак два удара пришлись на гостиницу ЗАЭС. Запорожская АЭС находится на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 2 ноября сообщил об атаке украинских беспилотников по Энергодару. В центре города были зафиксированы шесть прилетов БПЛА, передает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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