Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками расположенный рядом с Запорожской АЭС город Энергодар из-за ротации экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). С таким заявлением выступил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
«Сегодня происходит ротация экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС. Вместо соблюдения „режима тишины“ Киев предпринял массированную атаку беспилотников на Энергодар», — написал Ульянов на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter). Он добавил, что в результате атак два удара пришлись на гостиницу ЗАЭС.
Запорожская АЭС находится на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 2 ноября сообщил об атаке украинских беспилотников по Энергодару. В центре города были зафиксированы шесть прилетов БПЛА, передает «Царьград».
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