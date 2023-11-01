Артюхов наградил ямальцев за труд, мужество и героизм

Дмитрий Артюхов вручил государственные и региональные награды ямальцам Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов вручил ямальцам государственные и окружные награды за трудовые успехи и мужество и героизм, проявленные в чрезвычайных ситуациях. В число награжденных попало двое школьников, сообщает пресс-служба окружного правительства.

«В преддверии Дня народного единства в Салехарде состоялась торжественная церемония вручения государственных наград ямальцам, которые отличились в труде, проявили храбрость и мужество во время чрезвычайных ситуаций. Медали, почетные звания и грамоты, знаки отличия федерального и регионального значений из рук главы региона получили 25 северян, в том числе двое школьников», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени наградили директора филиала ВГТРК «Ямал» Александра Добрынина. Почетное звание «Заслуженный работник транспорта РФ» получил сотрудник авиакомпании «Ямал» Игорь Круглов, а летчик этой же авиакомпании Юрий Тараканов получил почетное звание «Заслуженный пилот РФ». Региональные почетные звания получили несколько учителей.

Медаль ЯНАО «За мужество и самоотверженность» получила школьница из Надымского района Екатерина Борщевская, заметившая лесной пожар, угрожающий поселку Приозерный и тушившая его до приезда спасателей. Почетную грамоту губернатора Ямала получил Ярослав Горланов из поселка Пангоды, который фактически реанимировал человека, вытащенного из воды без признаков жизни.

«Когда мы едины, мы непобедимы. Самые сложные задачи нами будут решены, здесь, на Ямале, мы точно знаем, как это сделать», — сказал Артюхов в заключении церемонии награждения.

Ранее URA.RU рассказало, что Артюхов наградил учителей за трудовые успехи и волонтерскую деятельность. Награждение прошло 5 октября, в профессиональный праздник — День учителя.

Школьник Ярослав Горланов получил Почетную грамоту губернатора за спасение жизни человека Фото: пресс-служба правительства ЯНАО — https://yanao.ru/press-tsentr/novosti/dmitriy-artyukhov-vruchil-gosnagrady-severyanam-ko-dnyu-narodnogo-edinstva/