Дмитрий Артюхов вручил учителям ЯНАО государственные награды. Фото

05 октября 2023 в 18:10 Размер текста - 17 +

Дмитрий Артюхов наградил заслуженных учителей ЯНАО Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил учителей с Днем Учителя и вручил государственные и региональные награды семи педагогам. Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства. «Дмитрий Артюхов вручил госнаграды — благодарностей президента РФ [Владимира Путина] удостоены три педагога: директор школы № 6 города Надыма Валерий Ткач, заместитель директора школы № 3 Салехарда Айгуль Нигаматова, педагог ДПО Тазовской школы Сергей Кунин. Почетного звания „Заслуженный учитель РФ“ удостоены сразу два ямальских педагога: заместитель директора по учебно-воспитательной работе средней школы № 1 Надыма Людмила Бабушкина, учитель новоуренгойской гимназии Людмила Ларионова», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте. Медалью ЯНАО «За гражданскую инициативу» награждена учитель начальных классов из Салехарда Любовь Таскаева, которая также является председателем комитета семей Воинов Отечества. Почетное звание «Заслуженный работник образования ЯНАО» получила учитель физкультуры из Нового Уренгоя Марина Живодерова. «Благодарю вас за служение будущему Ямала и нашей страны. Это одна из самых благородных профессий. Мы видим, что вы вкладываете в это всю душу», — поздравил учителей с праздником Артюхов. Ранее URA.RU рассказало, что за активную законотворческую деятельность государственную награду получил спикер Заксобрания ЯНАО Сергей Ямкин. Он награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Дмитрий Артюхов наградил заслуженных учителей ЯНАО Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО — https://yanao.ru/press-tsentr/novosti/dmitriy-artyukhov-provel-vstrechu-s-uchitelyami-i-vruchil-gosnagrady/ Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил учителей с Днем Учителя и вручил государственные и региональные награды семи педагогам. Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства. «Дмитрий Артюхов вручил госнаграды — благодарностей президента РФ [Владимира Путина] удостоены три педагога: директор школы № 6 города Надыма Валерий Ткач, заместитель директора школы № 3 Салехарда Айгуль Нигаматова, педагог ДПО Тазовской школы Сергей Кунин. Почетного звания „Заслуженный учитель РФ“ удостоены сразу два ямальских педагога: заместитель директора по учебно-воспитательной работе средней школы № 1 Надыма Людмила Бабушкина, учитель новоуренгойской гимназии Людмила Ларионова», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте. Медалью ЯНАО «За гражданскую инициативу» награждена учитель начальных классов из Салехарда Любовь Таскаева, которая также является председателем комитета семей Воинов Отечества. Почетное звание «Заслуженный работник образования ЯНАО» получила учитель физкультуры из Нового Уренгоя Марина Живодерова. «Благодарю вас за служение будущему Ямала и нашей страны. Это одна из самых благородных профессий. Мы видим, что вы вкладываете в это всю душу», — поздравил учителей с праздником Артюхов. Ранее URA.RU рассказало, что за активную законотворческую деятельность государственную награду получил спикер Заксобрания ЯНАО Сергей Ямкин. Он награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.