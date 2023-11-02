Тюменские власти продают сгнившее заплесневелое имущество за сотни тысяч рублей

Почти аварийное здание пытаются продать не первый раз (архивное фото) Фото: Марина Шарапова © URA.RU

Власти Тюменской области объявили аукцион по продаже госимущества — здания в Голышманово, в котором сгнили все конструкции, а стены покрыты плесенью. Информация о торгах размещена на сайте официальных органов власти. Начальная цена объекта — 597 000 рублей, но отдать его готовы со скидкой в 50%.

«Продажа имущества, находящегося в государственной собственности Тюменской области. Нежилое здание в районном поселке Голышманово. Все деревянные конструкции сгнили (полы, стропила на крыше, крыльцо), стены (деревянная обшивка внутри здания, обои) в плесени, крыша протекает — стены в подтеках, состояние здания близко к аварийному», — говорится в документах аукциона.

За здание власти просят 597 000 рублей. Эта цена начальная, однако собственники готовы уступить в стоимости, сделав скидку: минимальная цена продажи 298 500 рублей.

В одном лоте с недвижимостью идет и земельный участок площадью 764 квадратных метров. За него просят 209 000 рублей, но готовы и на сумму вдвое меньше — 104 500.

Как говорится в документации торгов, ранее объекты несколько раз не смогли продать. В связи с этим была проведена переоценка, что и привело к согласию на внушительное понижение стоимости.