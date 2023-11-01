МЧС ХМАО предупреждает о гололеде и сильном ветре

02 ноября 2023 в 18:07 Размер текста - 17 +

Ожидается ветер до 20 метров в секунду Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ХМАО ожидается резкое изменение погоды с ветром до 20 метров в секунду. Жители округа получили СМС-рассылку с предупреждением от МЧС. «3 ноября в ХМАО ожидается гололед и ветер. С порывами до 15-20 метров в секунду», — уточнили в сообщении. По данным окружного гидрометцентра, в отдельных районах ХМАО ожидаются обильные снегопады. «В отдельных районах метель, гололедные явления. Ветер юго-западный 9-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура -3,-8 градусов», — указано на сайте. Ранее URA.RU сообщало, что ХМАО накроет метель и сильные морозы. При прояснениях температура воздуха может опуститься до -23 градусов.

В ХМАО ожидается резкое изменение погоды с ветром до 20 метров в секунду. Жители округа получили СМС-рассылку с предупреждением от МЧС. «3 ноября в ХМАО ожидается гололед и ветер. С порывами до 15-20 метров в секунду», — уточнили в сообщении. По данным окружного гидрометцентра, в отдельных районах ХМАО ожидаются обильные снегопады. «В отдельных районах метель, гололедные явления. Ветер юго-западный 9-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура -3,-8 градусов», — указано на сайте. Ранее URA.RU сообщало, что ХМАО накроет метель и сильные морозы. При прояснениях температура воздуха может опуститься до -23 градусов.