МЧС ХМАО предупреждает о гололеде и сильном ветре

Ожидается ветер до 20 метров в секунду
В ХМАО ожидается резкое изменение погоды с ветром до 20 метров в секунду. Жители округа получили СМС-рассылку с предупреждением от МЧС.
«3 ноября в ХМАО ожидается гололед и ветер. С порывами до 15-20 метров в секунду», — уточнили в сообщении.
По данным окружного гидрометцентра, в отдельных районах ХМАО ожидаются обильные снегопады. «В отдельных районах метель, гололедные явления. Ветер юго-западный 9-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура -3,-8 градусов», — указано на сайте.
Ранее URA.RU сообщало, что ХМАО накроет метель и сильные морозы. При прояснениях температура воздуха может опуститься до -23 градусов.
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