01 ноября 2023

МЧС ХМАО предупреждает о гололеде и сильном ветре

© Служба новостей «URA.RU»
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Метель. Курган, снег, ветер, непогода, метель, плохая погода, плохая видимость, туман
Ожидается ветер до 20 метров в секунду Фото:

В ХМАО ожидается резкое изменение погоды с ветром до 20 метров в секунду. Жители округа получили СМС-рассылку с предупреждением от МЧС.

«3 ноября в ХМАО ожидается гололед и ветер. С порывами до 15-20 метров в секунду», — уточнили в сообщении.

По данным окружного гидрометцентра, в отдельных районах ХМАО ожидаются обильные снегопады. «В отдельных районах метель, гололедные явления. Ветер юго-западный 9-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура -3,-8 градусов», — указано на сайте.

Ранее URA.RU сообщало, что ХМАО накроет метель и сильные морозы. При прояснениях температура воздуха может опуститься до -23 градусов.

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В ХМАО ожидается резкое изменение погоды с ветром до 20 метров в секунду. Жители округа получили СМС-рассылку с предупреждением от МЧС. «3 ноября в ХМАО ожидается гололед и ветер. С порывами до 15-20 метров в секунду», — уточнили в сообщении. По данным окружного гидрометцентра, в отдельных районах ХМАО ожидаются обильные снегопады. «В отдельных районах метель, гололедные явления. Ветер юго-западный 9-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура -3,-8 градусов», — указано на сайте. Ранее URA.RU сообщало, что ХМАО накроет метель и сильные морозы. При прояснениях температура воздуха может опуститься до -23 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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