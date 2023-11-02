Нетаньяху выступил с жестким заявлением по окружению Газы. Видео

Нетаньяху: ЦАХАЛ находится в пригороде Газы и не собирается останавливаться

02 ноября 2023 в 21:41 Размер текста - 17 +

Непричастные люди должны покинуть зону боевых действий, заявил Биньямин Нетаньяху Фото: U.S. Department of State новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Израильская армия (ЦАХАЛ) имеет значительные успехи на поле боя и в данный момент находится в пригороде Газы. Израиль призывает покидать территорию всем непричастным людям, так как ЦАХАЛ продолжит свою операцию до полного уничтожения ХАМАС. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. «У нас значительные достижения. Мы в пригороде Газы. Даже дальше», — написал Нетаньяху в своем telegram-канале. Он призвал граждан, не участвующих в боевых действиях, покинуть зону боевых действий и переместиться на юг, так как операция по полному уничтожению ХАМАС будет продолжена. Нетаньяху также подчеркнул факт существенных потерь в рядах ЦАХАЛ и выразил соболезнования по этому поводу. Израильская армия приблизилась к воротам города Газа. ЦАХАЛ проводит успешную операцию, в ходе которой были уничтожены большие силы ХАМАС, стратегические объекты, арсенал взрывчатки и подземные туннели.

Израильская армия (ЦАХАЛ) имеет значительные успехи на поле боя и в данный момент находится в пригороде Газы. Израиль призывает покидать территорию всем непричастным людям, так как ЦАХАЛ продолжит свою операцию до полного уничтожения ХАМАС. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. «У нас значительные достижения. Мы в пригороде Газы. Даже дальше», — написал Нетаньяху в своем telegram-канале. Он призвал граждан, не участвующих в боевых действиях, покинуть зону боевых действий и переместиться на юг, так как операция по полному уничтожению ХАМАС будет продолжена. Нетаньяху также подчеркнул факт существенных потерь в рядах ЦАХАЛ и выразил соболезнования по этому поводу. Израильская армия приблизилась к воротам города Газа. ЦАХАЛ проводит успешную операцию, в ходе которой были уничтожены большие силы ХАМАС, стратегические объекты, арсенал взрывчатки и подземные туннели.