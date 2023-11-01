Генерал Коэн: солдаты ЦАХАЛ подошли к воротам Газы

01 ноября 2023 в 20:40 Размер текста - 17 +

Силы ЦАХАЛ в настоящее время расположены глубоко в Газе Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Израильская Армия (ЦАХАЛ) подошла к воротам города Газа. Об этом сообщил бригадный генерал, командующий 162 дивизией армии Израиля Ицик Коэн. «Силы ЦАХАЛ в настоящее время расположены глубоко в Газе, у ворот города Газа», — сказал Коэн, его слова передает издание The Times of Israel. Он отметил, что пять дней назад его дивизия получила задачу уничтожить палестинское движение ХАМАС. По его словам, за это время израильские военные уничтожили большую часть возможностей группировки, атаковали ее стратегические объекты, весь арсенал взрывчатки, а также подземные туннели. Обострение палестино-израильского конфликта началось 7 октября. ЦАХАЛ сообщала, что продолжает расширять наземные операции на территории сектора Газа, передает RT. Количество погибших из-за ударов Израиля граждан в секторе Газа превысило пять тысяч человек.

Израильская Армия (ЦАХАЛ) подошла к воротам города Газа. Об этом сообщил бригадный генерал, командующий 162 дивизией армии Израиля Ицик Коэн. «Силы ЦАХАЛ в настоящее время расположены глубоко в Газе, у ворот города Газа», — сказал Коэн, его слова передает издание The Times of Israel. Он отметил, что пять дней назад его дивизия получила задачу уничтожить палестинское движение ХАМАС. По его словам, за это время израильские военные уничтожили большую часть возможностей группировки, атаковали ее стратегические объекты, весь арсенал взрывчатки, а также подземные туннели. Обострение палестино-израильского конфликта началось 7 октября. ЦАХАЛ сообщала, что продолжает расширять наземные операции на территории сектора Газа, передает RT. Количество погибших из-за ударов Израиля граждан в секторе Газа превысило пять тысяч человек.