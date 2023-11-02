Туристы из Китая стали лидерами по поездкам в Россию

03 ноября 2023 в 04:00 Размер текста - 17 +

Жители Китая чаще всего посещают РФ с целью туризма Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В январе — сентябре этого года больше всего поездок в Россию с целью туризма совершили граждане Китая. Об этом следуют данные погранслужбы Федеральной службы безопасности. «Больше всего поездок в Россию с целью туризма за прошедшие девять месяцев совершили граждане Китая. За этот период ФСБ зафиксировала 105,8 тысяч случаев пересечения российской границы китайскими туристами. За год поток вырос существенно: в январе—сентябре 2022 года статистика зафиксировала лишь 563 приезда китайских туристов в Россию», — передают данные журналисты РБК Тюмень. По приведенным данным, в этот период жители других стран пересекли границу РФ с туристической целью 429,1 тысячу раз. Год назад количество въездов за этот же период составляло 147,3 тысячи раза. Что касается туристов из других стран, то чаще всего в Россию за полгода приезжали граждане Германии, Турции, Ирана и Туркменистана. Ранее Москва стала самым популярным направлением у туристов в прошлом году. Всего российскими и иностранными туристами было совершено 3,7 млн поездок, передает РТ. А уже в этом году стало известно, что иностранцы стали чаще приезжать в РФ, передает MK.RU . С начала года страну посетило на 130% больше туристов, чем в первой половине прошлого года.

В январе — сентябре этого года больше всего поездок в Россию с целью туризма совершили граждане Китая. Об этом следуют данные погранслужбы Федеральной службы безопасности. «Больше всего поездок в Россию с целью туризма за прошедшие девять месяцев совершили граждане Китая. За этот период ФСБ зафиксировала 105,8 тысяч случаев пересечения российской границы китайскими туристами. За год поток вырос существенно: в январе—сентябре 2022 года статистика зафиксировала лишь 563 приезда китайских туристов в Россию», — передают данные журналисты РБК Тюмень. По приведенным данным, в этот период жители других стран пересекли границу РФ с туристической целью 429,1 тысячу раз. Год назад количество въездов за этот же период составляло 147,3 тысячи раза. Что касается туристов из других стран, то чаще всего в Россию за полгода приезжали граждане Германии, Турции, Ирана и Туркменистана. Ранее Москва стала самым популярным направлением у туристов в прошлом году. Всего российскими и иностранными туристами было совершено 3,7 млн поездок, передает РТ. А уже в этом году стало известно, что иностранцы стали чаще приезжать в РФ, передает MK.RU. С начала года страну посетило на 130% больше туристов, чем в первой половине прошлого года.