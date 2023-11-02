КНДР закроет до четверти своих посольств за рубежом

03 ноября 2023 в 06:21 Размер текста - 17 +

Пхеньян уже сообщил о закрытии своих посольств в Уганде и Анголе Фото: Владимир Андреев © URA.RU Северная Корея (КНДР) намерена закрыть до четверти своих дипмиссий за рубежом. Данная мера вызвана не политическими предпочтениями, а острой нехваткой средств. Об этом сообщают эксперты. «Из-за финансового кризиса КНДР собирается закрыть около четверти своих посольств за рубежом. Пхеньян уже сообщил о закрытии своих посольств в Уганде и Анголе», — пишет « Коммерсант » со ссылкой на экспертов. Западные СМИ выяснили, что КНДР закрыла недавно свое посольство в Испании, после того как Коммунистическая партия Испании на своем сайте разместила ноту от Пхеньяна, датированную 26 октября. Там говорилось о закрытии дипмиссии. Профессор сеульского Университета Кукмин Андрей Ланьков предположил, что Северная Корея уберет свои посольства из стран второго эшелона. Речь идет о тех территориях, где у КНДР нет больших интересов. Эксперт отметил, что не исключено, что посольства сократят в малых странах Центральной и Восточной Европы. США ранее заявили, что планируют принять меры для противодействия военно-техническому сотрудничеству России и КНДР. С таким заявлением выступил помощник госсекретаря штатов по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк.

Северная Корея (КНДР) намерена закрыть до четверти своих дипмиссий за рубежом. Данная мера вызвана не политическими предпочтениями, а острой нехваткой средств. Об этом сообщают эксперты. «Из-за финансового кризиса КНДР собирается закрыть около четверти своих посольств за рубежом. Пхеньян уже сообщил о закрытии своих посольств в Уганде и Анголе», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на экспертов. Западные СМИ выяснили, что КНДР закрыла недавно свое посольство в Испании, после того как Коммунистическая партия Испании на своем сайте разместила ноту от Пхеньяна, датированную 26 октября. Там говорилось о закрытии дипмиссии. Профессор сеульского Университета Кукмин Андрей Ланьков предположил, что Северная Корея уберет свои посольства из стран второго эшелона. Речь идет о тех территориях, где у КНДР нет больших интересов. Эксперт отметил, что не исключено, что посольства сократят в малых странах Центральной и Восточной Европы. США ранее заявили, что планируют принять меры для противодействия военно-техническому сотрудничеству России и КНДР. С таким заявлением выступил помощник госсекретаря штатов по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк.