КНДР закроет до четверти своих посольств за рубежом

Северная Корея (КНДР) намерена закрыть до четверти своих дипмиссий за рубежом. Данная мера вызвана не политическими предпочтениями, а острой нехваткой средств. Об этом сообщают эксперты.
«Из-за финансового кризиса КНДР собирается закрыть около четверти своих посольств за рубежом. Пхеньян уже сообщил о закрытии своих посольств в Уганде и Анголе», — пишет «
Западные СМИ выяснили, что КНДР закрыла недавно свое посольство в Испании, после того как Коммунистическая партия Испании на своем сайте разместила ноту от Пхеньяна, датированную 26 октября. Там говорилось о закрытии дипмиссии.
Профессор сеульского Университета Кукмин Андрей Ланьков предположил, что Северная Корея уберет свои посольства из стран второго эшелона. Речь идет о тех территориях, где у КНДР нет больших интересов. Эксперт отметил, что не исключено, что посольства сократят в малых странах Центральной и Восточной Европы.
США ранее заявили, что планируют принять меры для противодействия военно-техническому сотрудничеству России и КНДР. С таким заявлением выступил помощник госсекретаря штатов по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк.
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