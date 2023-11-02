02 ноября 2023

КНДР закроет до четверти своих посольств за рубежом

© Служба новостей «URA.RU»
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Посольство КНДР. Москва, посольство кндр
Пхеньян уже сообщил о закрытии своих посольств в Уганде и Анголе Фото:

Северная Корея (КНДР) намерена закрыть до четверти своих дипмиссий за рубежом. Данная мера вызвана не политическими предпочтениями, а острой нехваткой средств. Об этом сообщают эксперты.

«Из-за финансового кризиса КНДР собирается закрыть около четверти своих посольств за рубежом. Пхеньян уже сообщил о закрытии своих посольств в Уганде и Анголе», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на экспертов.

Западные СМИ выяснили, что КНДР закрыла недавно свое посольство в Испании, после того как Коммунистическая партия Испании на своем сайте разместила ноту от Пхеньяна, датированную 26 октября. Там говорилось о закрытии дипмиссии.

Профессор сеульского Университета Кукмин Андрей Ланьков предположил, что Северная Корея уберет свои посольства из стран второго эшелона. Речь идет о тех территориях, где у КНДР нет больших интересов. Эксперт отметил, что не исключено, что посольства сократят в малых странах Центральной и Восточной Европы.

США ранее заявили, что планируют принять меры для противодействия военно-техническому сотрудничеству России и КНДР. С таким заявлением выступил помощник госсекретаря штатов по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк.

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Северная Корея (КНДР) намерена закрыть до четверти своих дипмиссий за рубежом. Данная мера вызвана не политическими предпочтениями, а острой нехваткой средств. Об этом сообщают эксперты. «Из-за финансового кризиса КНДР собирается закрыть около четверти своих посольств за рубежом. Пхеньян уже сообщил о закрытии своих посольств в Уганде и Анголе», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на экспертов. Западные СМИ выяснили, что КНДР закрыла недавно свое посольство в Испании, после того как Коммунистическая партия Испании на своем сайте разместила ноту от Пхеньяна, датированную 26 октября. Там говорилось о закрытии дипмиссии. Профессор сеульского Университета Кукмин Андрей Ланьков предположил, что Северная Корея уберет свои посольства из стран второго эшелона. Речь идет о тех территориях, где у КНДР нет больших интересов. Эксперт отметил, что не исключено, что посольства сократят в малых странах Центральной и Восточной Европы. США ранее заявили, что планируют принять меры для противодействия военно-техническому сотрудничеству России и КНДР. С таким заявлением выступил помощник госсекретаря штатов по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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