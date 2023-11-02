США признались, что хотят разрушить оборонное сотрудничество России и КНДР Помощник госсекретаря Критенбринк: США примут меры по сотрудничеству РФ и КНДР 02 ноября 2023 в 19:00 Размер текста - 17 + США предпримут шаги для противодействия угрозе КНДР Фото: Владимир Андреев © URA.RU США планируют принять меры для противодействия военно-техническому сотрудничеству России и КНДР. С таким заявлением выступил помощник госсекретаря штатов по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк. «Мы глубоко обеспокоены наращиванием сотрудничества между Москвой и Пхеньяном. Мы продолжим предпринимать ряд шагов, чтобы противодействовать угрозам, которые представляет КНДР», — сказал Критенбринк в ходе брифинга, передает ТАСС. Он добавил, что США постоянно наблюдают за ситуацией. В сентябре 2023 года президент России Владимир Путин допустил военно-техническое сотрудничество Москвы и Пхеньяна. Об этом российский лидер заявил по итогам встречи со своим корейским коллегой Ким Чен Ыном. Глава МИД Южной Корей Пак Чин в интервью Yonhap News TV заявил, что Сеул может ввести санкции против России, в случае возобновления военного сотрудничества РФ и КНДР, передает «Национальная служба новостей». США планируют принять меры для противодействия военно-техническому сотрудничеству России и КНДР. С таким заявлением выступил помощник госсекретаря штатов по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк. «Мы глубоко обеспокоены наращиванием сотрудничества между Москвой и Пхеньяном. Мы продолжим предпринимать ряд шагов, чтобы противодействовать угрозам, которые представляет КНДР», — сказал Критенбринк в ходе брифинга, передает ТАСС. Он добавил, что США постоянно наблюдают за ситуацией. В сентябре 2023 года президент России Владимир Путин допустил военно-техническое сотрудничество Москвы и Пхеньяна. Об этом российский лидер заявил по итогам встречи со своим корейским коллегой Ким Чен Ыном. Глава МИД Южной Корей Пак Чин в интервью Yonhap News TV заявил, что Сеул может ввести санкции против России, в случае возобновления военного сотрудничества РФ и КНДР, передает «Национальная служба новостей». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям