«Реальные пацаны» в финальной серии сняли бойцов СВО. Видео

03 ноября 2023 в 10:27 Размер текста - 17 +

Николай Наумов в «Реальных пацанах» поблагодарил за службу бойцов СВО Фото: Марина Молдавская © URA.RU Авторы популярного пермского сериала «Реальные пацаны» в финальную серию проекта включили сцену с бойцами спецоперации. По сюжету, главный герой Колян в Москве общается с официантом, который просит его записать видео для друга, находящегося в военном госпитале, однако Колян решает сам поехать в клинику, где затем общается с военными. «Может где-то в онлайн-кинотеатрах и есть богатые и утонченные люди, которым нужны сериальные фантазии про богатых и утонченных, но реальность она вот такая, какая есть. И живут в ней вот такие настоящие реальные пацаны», — звучит закадровый голос главного героя. На сцену в соцсетях обратили внимание как фанаты ситкома, так и военные. У некоторых сцена вызвала недоумение — ведь во всем сезоне про спецоперацию не говорилось ни слова. Но другие благодарят, что показали «смелых, честных, настоящих парней». Прокомментировал сцену и автор telegram-канала «Прикамские витязи», который освещает спецоперацию: «Этот сериал я не смотрел, может пару серий глянул, но тут трогает то, что есть еще настоящие артисты, которые болеют за своих, за Родину». Исполнитель роли Арменки в сериале Армен Бежанян не против разной реакции зрителей. «Я много разных мнений слышал о сериале… и плохих, хороших… всяких. Но когда к тебе на съемочную площадку приезжают парни из госпиталя и говорят, что выросли на наших героях и просят сфоткаться, ты понимаешь, что мы делали „правильный“ фильм, мы кому-то нужны», — написал он в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказывало, что создатели «Реальных пацанов» выставили на аукцион два экземпляра сценария последнего сезона. Документы с автографами актеров продают в пользу благотворительных фондов. Попробовать купить их можно до 16 ноября. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Авторы популярного пермского сериала «Реальные пацаны» в финальную серию проекта включили сцену с бойцами спецоперации. По сюжету, главный герой Колян в Москве общается с официантом, который просит его записать видео для друга, находящегося в военном госпитале, однако Колян решает сам поехать в клинику, где затем общается с военными. «Может где-то в онлайн-кинотеатрах и есть богатые и утонченные люди, которым нужны сериальные фантазии про богатых и утонченных, но реальность она вот такая, какая есть. И живут в ней вот такие настоящие реальные пацаны», — звучит закадровый голос главного героя. На сцену в соцсетях обратили внимание как фанаты ситкома, так и военные. У некоторых сцена вызвала недоумение — ведь во всем сезоне про спецоперацию не говорилось ни слова. Но другие благодарят, что показали «смелых, честных, настоящих парней». Прокомментировал сцену и автор telegram-канала «Прикамские витязи», который освещает спецоперацию: «Этот сериал я не смотрел, может пару серий глянул, но тут трогает то, что есть еще настоящие артисты, которые болеют за своих, за Родину». Исполнитель роли Арменки в сериале Армен Бежанян не против разной реакции зрителей. «Я много разных мнений слышал о сериале… и плохих, хороших… всяких. Но когда к тебе на съемочную площадку приезжают парни из госпиталя и говорят, что выросли на наших героях и просят сфоткаться, ты понимаешь, что мы делали „правильный“ фильм, мы кому-то нужны», — написал он в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказывало, что создатели «Реальных пацанов» выставили на аукцион два экземпляра сценария последнего сезона. Документы с автографами актеров продают в пользу благотворительных фондов. Попробовать купить их можно до 16 ноября.