02 ноября 2023

Глава АН «Этажи» Хусаинов назвал рынок «губительным для застройщиков»

© Служба новостей «URA.RU»
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Новостройки.Тюмень, многоэтажка, строительство, электричество, опора лэп, новостройки, стройка, новостройка
По прогнозам бизнесмена, рынок жилья ждет стагнация Фото:

После повышения ставок по ипотекам у банков рынок стал «губительным для застройщиков». Таки мнением поделился глава агентства недвижимости «Этажи» Эльдар Хусаинов.

«По большому счету рынок стал не рыночным, а полностью зависимым от финансовых решений. Это, мягко говоря, не очень для всех участников и клиентов. Обычно на такие рынки плохо идут инвестиции», — написал Хусаинов в Telegram.

Бизнесмен приводит данные от российских банков, которые после повышения ЦБ ключевой ставки установили свои финансовые показатели. Так, ВТБ поднял ставку до 17%, Сбер — до рекордных 19,7%, Альфа — 16,59%.

Бизнесмен также высказал предположение по рынку первичного жилья. Он сообщил, что в скором времени возможно падение цен на новостройки, и, как следствие, стагнация среди девелоперов и отсрочка новых проектов.

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После повышения ставок по ипотекам у банков рынок стал «губительным для застройщиков». Таки мнением поделился глава агентства недвижимости «Этажи» Эльдар Хусаинов. «По большому счету рынок стал не рыночным, а полностью зависимым от финансовых решений. Это, мягко говоря, не очень для всех участников и клиентов. Обычно на такие рынки плохо идут инвестиции», — написал Хусаинов в Telegram. Бизнесмен приводит данные от российских банков, которые после повышения ЦБ ключевой ставки установили свои финансовые показатели. Так, ВТБ поднял ставку до 17%, Сбер — до рекордных 19,7%, Альфа — 16,59%. Бизнесмен также высказал предположение по рынку первичного жилья. Он сообщил, что в скором времени возможно падение цен на новостройки, и, как следствие, стагнация среди девелоперов и отсрочка новых проектов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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