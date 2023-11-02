Глава АН «Этажи» Хусаинов назвал рынок «губительным для застройщиков»

03 ноября 2023 в 10:55 Размер текста - 17 +

По прогнозам бизнесмена, рынок жилья ждет стагнация Фото: Денис Моргунов © URA.RU После повышения ставок по ипотекам у банков рынок стал «губительным для застройщиков». Таки мнением поделился глава агентства недвижимости «Этажи» Эльдар Хусаинов. «По большому счету рынок стал не рыночным, а полностью зависимым от финансовых решений. Это, мягко говоря, не очень для всех участников и клиентов. Обычно на такие рынки плохо идут инвестиции», — написал Хусаинов в Telegram. Бизнесмен приводит данные от российских банков, которые после повышения ЦБ ключевой ставки установили свои финансовые показатели. Так, ВТБ поднял ставку до 17%, Сбер — до рекордных 19,7%, Альфа — 16,59%. Бизнесмен также высказал предположение по рынку первичного жилья. Он сообщил, что в скором времени возможно падение цен на новостройки, и, как следствие, стагнация среди девелоперов и отсрочка новых проектов.

После повышения ставок по ипотекам у банков рынок стал «губительным для застройщиков». Таки мнением поделился глава агентства недвижимости «Этажи» Эльдар Хусаинов. «По большому счету рынок стал не рыночным, а полностью зависимым от финансовых решений. Это, мягко говоря, не очень для всех участников и клиентов. Обычно на такие рынки плохо идут инвестиции», — написал Хусаинов в Telegram. Бизнесмен приводит данные от российских банков, которые после повышения ЦБ ключевой ставки установили свои финансовые показатели. Так, ВТБ поднял ставку до 17%, Сбер — до рекордных 19,7%, Альфа — 16,59%. Бизнесмен также высказал предположение по рынку первичного жилья. Он сообщил, что в скором времени возможно падение цен на новостройки, и, как следствие, стагнация среди девелоперов и отсрочка новых проектов.