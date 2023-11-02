Курганскому врачу-неврологу вынесли приговор за продажу фиктивных больничных

Врачу-неврологу из Шадринска (Курганская область) вынесли приговор за продажу фиктивных больничных. Суд назначил женщине 1,5 года ограничения свободы с запретом выезда из города. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.
«В Шадринске вынесен приговор по уголовному делу о подделке листков нетрудоспособности и их сбыте. Врач-невролог признана виновной в совершении 19 преступлений за мелкий коммерческий подкуп и подделку официальных документов. Суд назначил ей наказание в виде ограничения свободы на срок 1,6 лет с установлением запретов на выезд из города и смену места жительства», — говорится на сайте надзорного ведомства. Приговор в законную силу не вступил.
Установлено, что в период с 2021 по 2022 год осужденная работала в двух частных медорганизациях на должности врача-невролога. За это время женщина незаконно изготовила и сбыла 19 поддельных листков нетрудоспособности, получив от граждан более 44 тысяч рублей. За свои услуги злоумышленница получала от 1000 до 2500 рублей.
Ранее URA.RU писало, что в Курганской области врач-невролог попалась на продаже фиктивных больничных. 32-летней женщине было предъявлено более 60 эпизодов мелкого коммерческого подкупа и подделки официальных документов.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.