02 ноября 2023

Курганскому врачу-неврологу вынесли приговор за продажу фиктивных больничных

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит полпреда Якушева Владимира в город Шадринск. Курган, медперсонал, врач, медики
В Шадринске вынесли приговор врачу-неврологу за подделку документов Фото:

Врачу-неврологу из Шадринска (Курганская область) вынесли приговор за продажу фиктивных больничных. Суд назначил женщине 1,5 года ограничения свободы с запретом выезда из города. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.

«В Шадринске вынесен приговор по уголовному делу о подделке листков нетрудоспособности и их сбыте. Врач-невролог признана виновной в совершении 19 преступлений за мелкий коммерческий подкуп и подделку официальных документов. Суд назначил ей наказание в виде ограничения свободы на срок 1,6 лет с установлением запретов на выезд из города и смену места жительства», — говорится на сайте надзорного ведомства. Приговор в законную силу не вступил.

Установлено, что в период с 2021 по 2022 год осужденная работала в двух частных медорганизациях на должности врача-невролога. За это время женщина незаконно изготовила и сбыла 19 поддельных листков нетрудоспособности, получив от граждан более 44 тысяч рублей. За свои услуги злоумышленница получала от 1000 до 2500 рублей.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области врач-невролог попалась на продаже фиктивных больничных. 32-летней женщине было предъявлено более 60 эпизодов мелкого коммерческого подкупа и подделки официальных документов.

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Врачу-неврологу из Шадринска (Курганская область) вынесли приговор за продажу фиктивных больничных. Суд назначил женщине 1,5 года ограничения свободы с запретом выезда из города. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона. «В Шадринске вынесен приговор по уголовному делу о подделке листков нетрудоспособности и их сбыте. Врач-невролог признана виновной в совершении 19 преступлений за мелкий коммерческий подкуп и подделку официальных документов. Суд назначил ей наказание в виде ограничения свободы на срок 1,6 лет с установлением запретов на выезд из города и смену места жительства», — говорится на сайте надзорного ведомства. Приговор в законную силу не вступил. Установлено, что в период с 2021 по 2022 год осужденная работала в двух частных медорганизациях на должности врача-невролога. За это время женщина незаконно изготовила и сбыла 19 поддельных листков нетрудоспособности, получив от граждан более 44 тысяч рублей. За свои услуги злоумышленница получала от 1000 до 2500 рублей. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области врач-невролог попалась на продаже фиктивных больничных. 32-летней женщине было предъявлено более 60 эпизодов мелкого коммерческого подкупа и подделки официальных документов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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