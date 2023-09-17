В Курганской области врач-невролог попалась на продаже фиктивных больничных

18 сентября 2023 в 11:37 Размер текста - 17 +

Невролог продала фиктивные больничные листы на 70 тысяч рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU В Шадринске завершено расследование уголовного дела против невролога, которая обвиняется в продаже фиктивных больничных. Врачу грозит до двух лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД по Курганской области. «Окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении врача-невролога одной из медицинских организаций, обвиняемой в мелком коммерческом подкупе и подделке официальных документов. 32-летняя врач-невролог за определенное денежное вознаграждение оформляла гражданам фиктивные листки нетрудоспособности. Она вносила в медицинские карты пациентов заведомо ложные сведения о наличии неврологических заболеваний, о явках пациентов на прием и проведении обследований, об открытии, продлении и закрытии электронных больничных листов», — говорится в сообщении ведомства. Врачу предъявляют 34 эпизода мелкого коммерческого подкупа и 33 эпизода подделки официальных документов. В результате невролог незаконно получила более 70 тысяч рублей. В ближайшее время дело будет направлено в суд. Обвиняемой грозит наказание до двух лет лишения свободы. На время следствия в отношении нее избиралась мера пресечения в виде обязательства о явке. Ранее URA.RU писало, что вахтовик из Курганской области осужден за покупку фиктивных больничных. Житель Далматовского района через посредника дважды передал неврологу частной медицинской организации Шадринска деньги за фиктивный больничный. Мужчина признан виновным в коммерческом подкупе и оштрафован на 15 тысяч рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Шадринске завершено расследование уголовного дела против невролога, которая обвиняется в продаже фиктивных больничных. Врачу грозит до двух лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД по Курганской области. «Окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении врача-невролога одной из медицинских организаций, обвиняемой в мелком коммерческом подкупе и подделке официальных документов. 32-летняя врач-невролог за определенное денежное вознаграждение оформляла гражданам фиктивные листки нетрудоспособности. Она вносила в медицинские карты пациентов заведомо ложные сведения о наличии неврологических заболеваний, о явках пациентов на прием и проведении обследований, об открытии, продлении и закрытии электронных больничных листов», — говорится в сообщении ведомства. Врачу предъявляют 34 эпизода мелкого коммерческого подкупа и 33 эпизода подделки официальных документов. В результате невролог незаконно получила более 70 тысяч рублей. В ближайшее время дело будет направлено в суд. Обвиняемой грозит наказание до двух лет лишения свободы. На время следствия в отношении нее избиралась мера пресечения в виде обязательства о явке. Ранее URA.RU писало, что вахтовик из Курганской области осужден за покупку фиктивных больничных. Житель Далматовского района через посредника дважды передал неврологу частной медицинской организации Шадринска деньги за фиктивный больничный. Мужчина признан виновным в коммерческом подкупе и оштрафован на 15 тысяч рублей.