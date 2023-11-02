02 ноября 2023

В подвале роддома в Троицке обнаружили привидения. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка технического состояния дома №38 на улице Технической. Екатеринбург, трубы, подвал, коммуникации, коммуналка, жкх
Рабочие слышат в подвале роддома посторонние звуки, шаги и плач младенцев Фото:

Рабочие, ремонтирующие роддом в Троицке, рассказали про привидения в подвале. Об этом рабочие сообщили 2 ноября в местном паблике в социальных сетях.

«В вечернее время рабочие ощущают присутствие привидений, причем настроенных не очень доброжелательно. В шахту, которая проходит через комнату отдыха рабочих в подвале, летят различные камушки, остатки штукатурки, кирпичей. Часто поздно вечером отчетливо слышны визг, жуткий плач маленьких новорожденных детей на верхних этажах», — сообщается в паблике.

Кроме того, рабочие слышат за стенами шаги, голоса, диалоги. Когда с фонариками они заходят в эти помещения, предполагая, что просто посторонние проникли в закрытое здание, то никого не обнаруживают. В эти моменты голоса смолкают, хождения прекращаются.

Работать в таком соседстве мужчинам страшно. Они обратились с просьбой к руководству заканчивать рабочий день раньше. В светлое время суток потусторонние силы себя не проявляют.

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Рабочие, ремонтирующие роддом в Троицке, рассказали про привидения в подвале. Об этом рабочие сообщили 2 ноября в местном паблике в социальных сетях. «В вечернее время рабочие ощущают присутствие привидений, причем настроенных не очень доброжелательно. В шахту, которая проходит через комнату отдыха рабочих в подвале, летят различные камушки, остатки штукатурки, кирпичей. Часто поздно вечером отчетливо слышны визг, жуткий плач маленьких новорожденных детей на верхних этажах», — сообщается в паблике. Кроме того, рабочие слышат за стенами шаги, голоса, диалоги. Когда с фонариками они заходят в эти помещения, предполагая, что просто посторонние проникли в закрытое здание, то никого не обнаруживают. В эти моменты голоса смолкают, хождения прекращаются. Работать в таком соседстве мужчинам страшно. Они обратились с просьбой к руководству заканчивать рабочий день раньше. В светлое время суток потусторонние силы себя не проявляют.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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