Рабочие, ремонтирующие роддом в Троицке, рассказали про привидения в подвале. Об этом рабочие сообщили 2 ноября в местном паблике в социальных сетях.
«В вечернее время рабочие ощущают присутствие привидений, причем настроенных не очень доброжелательно. В шахту, которая проходит через комнату отдыха рабочих в подвале, летят различные камушки, остатки штукатурки, кирпичей. Часто поздно вечером отчетливо слышны визг, жуткий плач маленьких новорожденных детей на верхних этажах», — сообщается в паблике.
Кроме того, рабочие слышат за стенами шаги, голоса, диалоги. Когда с фонариками они заходят в эти помещения, предполагая, что просто посторонние проникли в закрытое здание, то никого не обнаруживают. В эти моменты голоса смолкают, хождения прекращаются.
Работать в таком соседстве мужчинам страшно. Они обратились с просьбой к руководству заканчивать рабочий день раньше. В светлое время суток потусторонние силы себя не проявляют.
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