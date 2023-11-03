В Копейске ОМОН задержал водителя дорогой иномарки

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Митинг в поддержку оппозиции. Москва, силовики, митинг, полиция, омон
Работа челябинского ОМОНа попала на видео Фото:

В Копейске Челябинской области на железнодорожном переезде к поселку Горняк сотрудники ОМОНа произвели задержание подозреваемых из автомобиля марки Mercedes. Работа силовиков 2 ноября попала на камеры проезжающих мимо машин. В пресс-службе Росгвардии по региону прокомментировали URA.RU работу сотрудников.

«На записи запечатлен момент работы бойцов ОМОН „Воин“ в момент задержания подозреваемых. В этот день спецназовцы оказывали содействие сотрудникам Южно-Уральского линейного управления МВД России. Задержаны четверо молодых людей: 31-летний, ранее судимый за особо тяжкое преступление, 26-летний четырежды судимый, 33-летний, ранее дважды судимый и 18-летний несудимый местный житель», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

В ведомстве отметили, что все задержанные были доставлены в отдел полиции. С ними проводятся следственные мероприятия.

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В Копейске Челябинской области на железнодорожном переезде к поселку Горняк сотрудники ОМОНа произвели задержание подозреваемых из автомобиля марки Mercedes. Работа силовиков 2 ноября попала на камеры проезжающих мимо машин. В пресс-службе Росгвардии по региону прокомментировали URA.RU работу сотрудников. «На записи запечатлен момент работы бойцов ОМОН „Воин“ в момент задержания подозреваемых. В этот день спецназовцы оказывали содействие сотрудникам Южно-Уральского линейного управления МВД России. Задержаны четверо молодых людей: 31-летний, ранее судимый за особо тяжкое преступление, 26-летний четырежды судимый, 33-летний, ранее дважды судимый и 18-летний несудимый местный житель», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. В ведомстве отметили, что все задержанные были доставлены в отдел полиции. С ними проводятся следственные мероприятия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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