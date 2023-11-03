В Копейске ОМОН задержал водителя дорогой иномарки

03 ноября 2023 в 17:00 Размер текста - 17 +

Работа челябинского ОМОНа попала на видео Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Копейске Челябинской области на железнодорожном переезде к поселку Горняк сотрудники ОМОНа произвели задержание подозреваемых из автомобиля марки Mercedes. Работа силовиков 2 ноября попала на камеры проезжающих мимо машин. В пресс-службе Росгвардии по региону прокомментировали URA.RU работу сотрудников. «На записи запечатлен момент работы бойцов ОМОН „Воин“ в момент задержания подозреваемых. В этот день спецназовцы оказывали содействие сотрудникам Южно-Уральского линейного управления МВД России. Задержаны четверо молодых людей: 31-летний, ранее судимый за особо тяжкое преступление, 26-летний четырежды судимый, 33-летний, ранее дважды судимый и 18-летний несудимый местный житель», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. В ведомстве отметили, что все задержанные были доставлены в отдел полиции. С ними проводятся следственные мероприятия.

В Копейске Челябинской области на железнодорожном переезде к поселку Горняк сотрудники ОМОНа произвели задержание подозреваемых из автомобиля марки Mercedes. Работа силовиков 2 ноября попала на камеры проезжающих мимо машин. В пресс-службе Росгвардии по региону прокомментировали URA.RU работу сотрудников. «На записи запечатлен момент работы бойцов ОМОН „Воин“ в момент задержания подозреваемых. В этот день спецназовцы оказывали содействие сотрудникам Южно-Уральского линейного управления МВД России. Задержаны четверо молодых людей: 31-летний, ранее судимый за особо тяжкое преступление, 26-летний четырежды судимый, 33-летний, ранее дважды судимый и 18-летний несудимый местный житель», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. В ведомстве отметили, что все задержанные были доставлены в отдел полиции. С ними проводятся следственные мероприятия.