Мэр Екатеринбурга раскрыл, когда в Солнечный пойдут трамваи

Трамваи в Солнечный микрорайон Екатеринбурга запустят в начале 2024 года
© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство трамвайной ветки в район Академический. Екатеринбург, строительство трамвайной ветки, трамвайная линия в академический
Запустить регулярное пассажирское сообщение власти хотят в начале 2024 года Фото:

Трамваи начнут курсировать в Солнечный микрорайон Екатеринбурга в начале 2024 года. Сейчас линия готова на 80%, рассказал мэр города Алексей Орлов.

«Приступили к технической обкатке линии. К началу следующего года, я надеюсь, мы запустим регулярное пассажирское сообщение», — рассказал Орлов в эфире программы «Утро России».

Сейчас трамвайная ветка готова на 80%. Рабочие уже проложили 1,5 км путей и сделали разворотное кольцо на Окружной. Новая ветка стоимостью 1,8 млрд рублей соединит 1,5-километровый участок между остановками «Мусоргского» на Вторчермете с новой остановкой, которая будет находиться на улице Чемпионов в Солнечном.

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Трамваи начнут курсировать в Солнечный микрорайон Екатеринбурга в начале 2024 года. Сейчас линия готова на 80%, рассказал мэр города Алексей Орлов. «Приступили к технической обкатке линии. К началу следующего года, я надеюсь, мы запустим регулярное пассажирское сообщение», — рассказал Орлов в эфире программы «Утро России». Сейчас трамвайная ветка готова на 80%. Рабочие уже проложили 1,5 км путей и сделали разворотное кольцо на Окружной. Новая ветка стоимостью 1,8 млрд рублей соединит 1,5-километровый участок между остановками «Мусоргского» на Вторчермете с новой остановкой, которая будет находиться на улице Чемпионов в Солнечном.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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