Мэр Екатеринбурга раскрыл, когда в Солнечный пойдут трамваи

Трамваи начнут курсировать в Солнечный микрорайон Екатеринбурга в начале 2024 года. Сейчас линия готова на 80%, рассказал мэр города Алексей Орлов.
«Приступили к технической обкатке линии. К началу следующего года, я надеюсь, мы запустим регулярное пассажирское сообщение», — рассказал Орлов в эфире программы «Утро России».
Сейчас трамвайная ветка готова на 80%. Рабочие уже проложили 1,5 км путей и сделали разворотное кольцо на Окружной. Новая ветка стоимостью 1,8 млрд рублей соединит 1,5-километровый участок между остановками «Мусоргского» на Вторчермете с новой остановкой, которая будет находиться на улице Чемпионов в Солнечном.
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