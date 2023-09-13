В Екатеринбурге достраивают трамвайную ветку в Солнечный

13 сентября 2023 в 19:20 Размер текста - 17 +

Трамвайную линию в микрорайон Солнечный достроят в 2023 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Трамвайную линию в микрорайон Солнечный в Екатеринбурге достроят в 2023 году. Сдать объект планируют в декабре. «В микрорайон Солнечный мы ведем прокладку рельсов. Планируем в декабре сдать эту ветку», — сказал губернатор Евгений Куйвашев в эфире ОТВ. Сейчас подрядчик заканчивает первый этап работ на ветке в Солнечный. Почти за два миллиарда рублей строители сооружают линию протяженностью 1,7 километра. Она идет от остановки «Мусоргского» на Вторчермете до улицы Чемпионов. В своей речи глава региона затронул тему трамвайной ветки в Академический район. По его словам, она будет продлена в сторону микрорайона Широкая речка.

Трамвайную линию в микрорайон Солнечный в Екатеринбурге достроят в 2023 году. Сдать объект планируют в декабре. «В микрорайон Солнечный мы ведем прокладку рельсов. Планируем в декабре сдать эту ветку», — сказал губернатор Евгений Куйвашев в эфире ОТВ. Сейчас подрядчик заканчивает первый этап работ на ветке в Солнечный. Почти за два миллиарда рублей строители сооружают линию протяженностью 1,7 километра. Она идет от остановки «Мусоргского» на Вторчермете до улицы Чемпионов. В своей речи глава региона затронул тему трамвайной ветки в Академический район. По его словам, она будет продлена в сторону микрорайона Широкая речка.