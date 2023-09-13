В Екатеринбурге достраивают трамвайную ветку в Солнечный

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Клипарт. Екатеринбург, трамвай, татра т3, южное трамвайное депо
Трамвайную линию в микрорайон Солнечный достроят в 2023 году Фото:

Трамвайную линию в микрорайон Солнечный в Екатеринбурге достроят в 2023 году. Сдать объект планируют в декабре.

«В микрорайон Солнечный мы ведем прокладку рельсов. Планируем в декабре сдать эту ветку», — сказал губернатор Евгений Куйвашев в эфире ОТВ.

Сейчас подрядчик заканчивает первый этап работ на ветке в Солнечный. Почти за два миллиарда рублей строители сооружают линию протяженностью 1,7 километра. Она идет от остановки «Мусоргского» на Вторчермете до улицы Чемпионов.

В своей речи глава региона затронул тему трамвайной ветки в Академический район. По его словам, она будет продлена в сторону микрорайона Широкая речка.

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Трамвайную линию в микрорайон Солнечный в Екатеринбурге достроят в 2023 году. Сдать объект планируют в декабре. «В микрорайон Солнечный мы ведем прокладку рельсов. Планируем в декабре сдать эту ветку», — сказал губернатор Евгений Куйвашев в эфире ОТВ. Сейчас подрядчик заканчивает первый этап работ на ветке в Солнечный. Почти за два миллиарда рублей строители сооружают линию протяженностью 1,7 километра. Она идет от остановки «Мусоргского» на Вторчермете до улицы Чемпионов. В своей речи глава региона затронул тему трамвайной ветки в Академический район. По его словам, она будет продлена в сторону микрорайона Широкая речка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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