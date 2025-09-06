Финляндия депортировала более сотни россиян

Финляндия начала массовую депортацию российских граждан, которые прибыли в страну после начала СВО. С января по сентябрь 2025 года из страны были выдворены 104 человека. Около 90% соискателей получили отказ в предоставлении убежища после первых собеседований.
«С января по сентябрь этого года из Финляндии были депортированы 104 гражданина России. После первых собеседований большинство получили отказ. Заявители даже подали апелляции в Верховный суд», — пишет TVNET.
Как уточняет издание, Миграционная служба руководствуется конвенцией ООН, согласно которой военный призыв сам по себе не является для бежавших из РФ граждан основанием для предоставления убежища. Отказавшихся добровольно покинуть Финляндию депортировали конвоями. Таким образом за первые восемь месяцев 2025 года принудительно были выдворены 18 человек.
Как сообщало URA.RU ранее, поток российских туристов в Финляндию резко сократился после закрытия границы по инициативе финских властей в ноябре 2023 года. Это решение было связано с ростом числа мигрантов, прибывающих через Россию, и привело к экономическим трудностям для туристического бизнеса Восточной Финляндии.
