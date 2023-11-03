Депутат Тюменской облдумы накормит щукой сургутских ветеранов МВД. Фото

Тюменский депутат Голодюк решил накормить щукой ветеранов МВД в Сургуте

03 ноября 2023 в 16:43 Размер текста - 17 +

Депутат Валерий Голодюк угостит сургутских ветеранов полиции щучьими котлетами Фото: Александр Мамаев © URA.RU Депутат Тюменской облдумы Валерий Голодюк пообещал накормить щучьими котлетами ветеранов МВД на День полиции в Сургуте. Народному избраннику удалось поймать крупную рыбу на одном из озер Сургутского района. Об этом URA.RU сообщил сам парламентарий. «Выловил щуку в одном из озер Сургутского района. Рыбка вытянула на 5,6 килограммов. Судьба у нее — стать вкусными котлетами на празднике для ветеранов УВД», — поделился Голодюк с журналистом агентства. Депутат также похвастался своим уловом в соцсетях, приложив фото. До начала политической карьеры Голодюк 20 лет проработал в полиции. Дослужился до начальника сургутского главка, а сейчас руководит городским советом ветеранов органов внутренних дел. Ранее URA.RU рассказывало, что рыбаки из ХМАО похвастались зимним уловом на «секретном» озере. Югорчанам удалось поймать окуней в Белоярском районе около деревни Хулор. Агентство тогда также публиковало фото с места рыбалки. Щука оказалась весом более пяти килограммов Фото: страница Валерия Голодюка в соцсети «ВКонтакте» (https://vk.com/id654193324)

Депутат Тюменской облдумы Валерий Голодюк пообещал накормить щучьими котлетами ветеранов МВД на День полиции в Сургуте. Народному избраннику удалось поймать крупную рыбу на одном из озер Сургутского района. Об этом URA.RU сообщил сам парламентарий. «Выловил щуку в одном из озер Сургутского района. Рыбка вытянула на 5,6 килограммов. Судьба у нее — стать вкусными котлетами на празднике для ветеранов УВД», — поделился Голодюк с журналистом агентства. Депутат также похвастался своим уловом в соцсетях, приложив фото. До начала политической карьеры Голодюк 20 лет проработал в полиции. Дослужился до начальника сургутского главка, а сейчас руководит городским советом ветеранов органов внутренних дел. Ранее URA.RU рассказывало, что рыбаки из ХМАО похвастались зимним уловом на «секретном» озере. Югорчанам удалось поймать окуней в Белоярском районе около деревни Хулор. Агентство тогда также публиковало фото с места рыбалки.