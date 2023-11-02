Скончался экс-глава города в ЯНАО

Бывший мэр Губкинского Сергей Бурдыгин умер от сердечного приступа

03 ноября 2023 в 17:11 Размер текста - 17 +

На 52-м году ушел из жизни бывший глава Губкинского ЯНАО Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сегодня ушел из жизни бывший мэр Губкинского (ЯНАО) Сергей Бурдыгин. Об этом URA.RU сообщили источники в политэлитах региона. «На 52-м году жизни от инфаркта скончался бывший глава Губкинского Сергей Бурдыгин. В последние годы жизни он жил и трудился в Санкт-Петербурге», — рассказали корреспонденту URA.RU. Сергей Бурдыгин — давний друг и однокурсник экс-губернатора Дмитрия Кобылкина. В интервью ТАСС экс-губернатор ЯНАО вспоминал о давних друзьях: «Нас было три друга, вместе уехали из Грозного — Сергей Бурдыгин, Егор Горшков и я. Учились в Уфе, потом работали в Геленджике. Нас так и называли — «три угла». Сергей Бурдыгин руководил Губкинским в 2015—2018 годах, после отставки первого главы города Валерия Лебедевича. До этого он занимал должность первого заместителя главы администрации Салехарда.

Сегодня ушел из жизни бывший мэр Губкинского (ЯНАО) Сергей Бурдыгин. Об этом URA.RU сообщили источники в политэлитах региона. «На 52-м году жизни от инфаркта скончался бывший глава Губкинского Сергей Бурдыгин. В последние годы жизни он жил и трудился в Санкт-Петербурге», — рассказали корреспонденту URA.RU. Сергей Бурдыгин — давний друг и однокурсник экс-губернатора Дмитрия Кобылкина. В интервью ТАСС экс-губернатор ЯНАО вспоминал о давних друзьях: «Нас было три друга, вместе уехали из Грозного — Сергей Бурдыгин, Егор Горшков и я. Учились в Уфе, потом работали в Геленджике. Нас так и называли — «три угла». Сергей Бурдыгин руководил Губкинским в 2015—2018 годах, после отставки первого главы города Валерия Лебедевича. До этого он занимал должность первого заместителя главы администрации Салехарда.