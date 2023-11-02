Скончался экс-глава города в ЯНАО

Сегодня ушел из жизни бывший мэр Губкинского (ЯНАО) Сергей Бурдыгин. Об этом URA.RU сообщили источники в политэлитах региона.
«На 52-м году жизни от инфаркта скончался бывший глава Губкинского Сергей Бурдыгин. В последние годы жизни он жил и трудился в Санкт-Петербурге», — рассказали корреспонденту URA.RU.
Сергей Бурдыгин — давний друг и однокурсник экс-губернатора Дмитрия Кобылкина. В интервью ТАСС экс-губернатор ЯНАО вспоминал о давних друзьях: «Нас было три друга, вместе уехали из Грозного — Сергей Бурдыгин, Егор Горшков и я. Учились в Уфе, потом работали в Геленджике. Нас так и называли — «три угла».
Сергей Бурдыгин руководил Губкинским в 2015—2018 годах, после отставки первого главы города Валерия Лебедевича. До этого он занимал должность первого заместителя главы администрации Салехарда.
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