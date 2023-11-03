Путин назвал свинством попытку организовать в Махачкале еврейские погромы

Попытка Запада организовать в России еврейские погромы, поддерживая одновременно Израиль — свинство. Так президент РФ Владимир Путин отреагировал на иностранное вмешательство в протесты в Махачкале.
«Удивляет позиция заокеанских деятелей: поддерживают израиль, а у нас пытаются организовать еврейские погромы. Просто свинство», — сказал Путин на встрече с членами Общественной палаты РФ. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».
Беспорядки в аэропорту Махачкалы начались 29 октября, когда сотни граждан отправились штурмовать самолет, летевший из Израиля. Призывы к беспорядкам публиковались в соцсетях и мессенджерах. Путин заявлял, что в случившемся виноваты Киев и западные спецслужбы.
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