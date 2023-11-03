Путин назвал свинством попытку организовать в Махачкале еврейские погромы

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Заключительная пресс-конференция президента России Владимира Путина по окончанию визита в Китай. Пекин, КНР, путин владимир
Владимира Путина удивили действия «заокеанских коллег» Фото:
новость из сюжета
Протесты в аэропорту Махачкалы

Попытка Запада организовать в России еврейские погромы, поддерживая одновременно Израиль — свинство. Так президент РФ Владимир Путин отреагировал на иностранное вмешательство в протесты в Махачкале.

«Удивляет позиция заокеанских деятелей: поддерживают израиль, а у нас пытаются организовать еврейские погромы. Просто свинство», — сказал Путин на встрече с членами Общественной палаты РФ. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

Беспорядки в аэропорту Махачкалы начались 29 октября, когда сотни граждан отправились штурмовать самолет, летевший из Израиля. Призывы к беспорядкам публиковались в соцсетях и мессенджерах. Путин заявлял, что в случившемся виноваты Киев и западные спецслужбы.

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Попытка Запада организовать в России еврейские погромы, поддерживая одновременно Израиль — свинство. Так президент РФ Владимир Путин отреагировал на иностранное вмешательство в протесты в Махачкале. «Удивляет позиция заокеанских деятелей: поддерживают израиль, а у нас пытаются организовать еврейские погромы. Просто свинство», — сказал Путин на встрече с членами Общественной палаты РФ. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24». Беспорядки в аэропорту Махачкалы начались 29 октября, когда сотни граждан отправились штурмовать самолет, летевший из Израиля. Призывы к беспорядкам публиковались в соцсетях и мессенджерах. Путин заявлял, что в случившемся виноваты Киев и западные спецслужбы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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