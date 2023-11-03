Путин назвал свинством попытку организовать в Махачкале еврейские погромы 03 ноября 2023 в 17:48 Размер текста - 17 + Владимира Путина удивили действия «заокеанских коллег» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Протесты в аэропорту Махачкалы Попытка Запада организовать в России еврейские погромы, поддерживая одновременно Израиль — свинство. Так президент РФ Владимир Путин отреагировал на иностранное вмешательство в протесты в Махачкале. «Удивляет позиция заокеанских деятелей: поддерживают израиль, а у нас пытаются организовать еврейские погромы. Просто свинство», — сказал Путин на встрече с членами Общественной палаты РФ. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24». Беспорядки в аэропорту Махачкалы начались 29 октября, когда сотни граждан отправились штурмовать самолет, летевший из Израиля. Призывы к беспорядкам публиковались в соцсетях и мессенджерах. Путин заявлял, что в случившемся виноваты Киев и западные спецслужбы. Попытка Запада организовать в России еврейские погромы, поддерживая одновременно Израиль — свинство. Так президент РФ Владимир Путин отреагировал на иностранное вмешательство в протесты в Махачкале. «Удивляет позиция заокеанских деятелей: поддерживают израиль, а у нас пытаются организовать еврейские погромы. Просто свинство», — сказал Путин на встрече с членами Общественной палаты РФ. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24». Беспорядки в аэропорту Махачкалы начались 29 октября, когда сотни граждан отправились штурмовать самолет, летевший из Израиля. Призывы к беспорядкам публиковались в соцсетях и мессенджерах. Путин заявлял, что в случившемся виноваты Киев и западные спецслужбы. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям