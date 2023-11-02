Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал
Появились кадры пожара в вертолете Ми-8 с вахтовиками из ЯНАО, летевшего из Бованенково в Надым. Кадры с места событий опубликовал telegram-канал Aviaincident.
«В полете в кабинете пилотов сработала сигнализация о пожаре в главном редукторе, в салоне загорелся перевозимый груз и крыша. Вертолет совершил вынужденную посадку в 40 км от Надыма. Никто не пострадал», — сообщает Aviaincident.
Пожар удалось потушить силами экипажа. Пламя устранили с помощью огнетушителей.
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!