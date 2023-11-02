02 ноября 2023

Появились кадры пожара в вертолете с вахтовиками в ЯНАО. Видео

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Международный военно-технический форум «Армия-2022». Екатеринбург, вертолет, милитари, армия, ми-8, милитаризация, птица, z войска, лопасть вертолета
Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал Фото:

Появились кадры пожара в вертолете Ми-8 с вахтовиками из ЯНАО, летевшего из Бованенково в Надым. Кадры с места событий опубликовал telegram-канал Aviaincident.

«В полете в кабинете пилотов сработала сигнализация о пожаре в главном редукторе, в салоне загорелся перевозимый груз и крыша. Вертолет совершил вынужденную посадку в 40 км от Надыма. Никто не пострадал», — сообщает Aviaincident.

Пожар удалось потушить силами экипажа. Пламя устранили с помощью огнетушителей.

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Появились кадры пожара в вертолете Ми-8 с вахтовиками из ЯНАО, летевшего из Бованенково в Надым. Кадры с места событий опубликовал telegram-канал Aviaincident. «В полете в кабинете пилотов сработала сигнализация о пожаре в главном редукторе, в салоне загорелся перевозимый груз и крыша. Вертолет совершил вынужденную посадку в 40 км от Надыма. Никто не пострадал», — сообщает Aviaincident. Пожар удалось потушить силами экипажа. Пламя устранили с помощью огнетушителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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