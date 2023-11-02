Мэр может понизить своих замов до уровня клерков и сохранить за ними места в администрации Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В администрации Пыть-Яха придумали схему, благодаря которой при отставке мэра сможет сохраниться его команда. Источник в окружном политбомонде рассказал корреспонденту URA.RU о том, что вице-мэр Пыть-Яха Евгений Белоус внезапно решил покинуть пост куратора ЖКХ и вернуться в управление муниципального имущества. Значительно понижение поможет ему остаться в администрации даже в случае, если нынешний глава Александр Морозов не пойдет на выборы.

«Белоус внезапно решил покинуть пост куратора ЖКХ и вернуться в управление муниципального имущества. Благодаря ротации Белоус сохранит часть зарплаты и муниципальный стаж и не попадет под „новую метлу“. Примечательно, что с поста начальника УМИ для этой рокировки пришлось убрать невестку вице-спикера гордумы Наталью Зайцеву», — сообщает инсайдер. Срок полномочий Морозова истекает 14 ноября.

На сайте администрации Пыть-Яха отсутствует графа «директор управления муниципального имущества», зато есть его заместитель. Наталья Ядкаровна Зайцева числится в мэрии как главный специалист отдела имущественных отношений. Глава города Александр Морозов не ответил на вопрос корреспондента агентства.

Связаться с Зайцевой по имеющемуся в агентстве номеру не удалось. Собеседница ответила журналисту, что он ошибся номером. Белоус взял трубку, но от комментариев отказался, упомянув, что «отставка — это громко сказано, в отставку обычно уходит первый руководитель».

В пресс-службу мэрии направлен официальный запрос. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что на пост главы Пыть-Яха прочат варяга. Это поможет избавиться от клановости в администрации.