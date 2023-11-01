Новый мэр Пыть-Яха не будет принадлежать к группировке местных лоббистов

Политблок ХМАО начал консультации по замене мэра Пыть-Яха с лидерами мнений Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Политблок ХМАО начал консультации по замене мэра Пыть-Яха с лидерами мнений. Как рассказал URA.RU источник в окружном политбомонде, внутрипол опрашивает пул депутатов, общественников и чиновников на предмет кандидатуры нового главы администрации самого скандального муниципалитета округа. Не исключено, что новый градоначальник приедет из другого муниципалитета и не будет принадлежать к какой-либо группировке местных лоббистов.

«Внутрипол начал опросы лидеров общественного мнения. Шансы избраться у спикера гордумы Дмитрия Уреки (молдавская диаспора при поддержке главы городского депфина Венеры Стефогло), первого замглавы Олега Иревлина (протеже вице-губернатора Алексея Золотухина) и первого вице-мэра Нефтеюганского района Сергея Кудашкина (его лоббирует депутат думы ХМАО Владимир Семенов) снижаются. Также свой кредит доверия практически исчерпал действующий мэр Александр Морозов», — сообщает инсайдер.

По словам информатора, югорские власти не устраивает ни один из называемых ранее фаворитов. Предпочтительно, если он вообще окажется из другого муниципалитета и не будет принадлежать к какой-либо группировке местных лоббистов. Наиболее вероятно, что новый градоначальник приедет из другого муниципалитета.

В департамент внутренней политики ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что окончательно определиться с кандидатурой главы Пыть-Яха должна будет губернатор Югры Наталья Комарова. Планировалось, что она сделает это после визита в муниципалитет и встреч с местными элитами.