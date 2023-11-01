01 ноября 2023

В мэры самого скандального города ХМАО прочат варяга. Инсайд

Новый мэр Пыть-Яха не будет принадлежать к группировке местных лоббистов
© Служба новостей «URA.RU»
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Сбор участников на пленарное заседании форума АСИ. Москва, депутат, чиновник, портфель, диалог
Политблок ХМАО начал консультации по замене мэра Пыть-Яха с лидерами мнений Фото:

Политблок ХМАО начал консультации по замене мэра Пыть-Яха с лидерами мнений. Как рассказал URA.RU источник в окружном политбомонде, внутрипол опрашивает пул депутатов, общественников и чиновников на предмет кандидатуры нового главы администрации самого скандального муниципалитета округа. Не исключено, что новый градоначальник приедет из другого муниципалитета и не будет принадлежать к какой-либо группировке местных лоббистов.

«Внутрипол начал опросы лидеров общественного мнения. Шансы избраться у спикера гордумы Дмитрия Уреки (молдавская диаспора при поддержке главы городского депфина Венеры Стефогло), первого замглавы Олега Иревлина (протеже вице-губернатора Алексея Золотухина) и первого вице-мэра Нефтеюганского района Сергея Кудашкина (его лоббирует депутат думы ХМАО Владимир Семенов) снижаются. Также свой кредит доверия практически исчерпал действующий мэр Александр Морозов», — сообщает инсайдер.

По словам информатора, югорские власти не устраивает ни один из называемых ранее фаворитов. Предпочтительно, если он вообще окажется из другого муниципалитета и не будет принадлежать к какой-либо группировке местных лоббистов. Наиболее вероятно, что новый градоначальник приедет из другого муниципалитета.

В департамент внутренней политики ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что окончательно определиться с кандидатурой главы Пыть-Яха должна будет губернатор Югры Наталья Комарова. Планировалось, что она сделает это после визита в муниципалитет и встреч с местными элитами.

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Политблок ХМАО начал консультации по замене мэра Пыть-Яха с лидерами мнений. Как рассказал URA.RU источник в окружном политбомонде, внутрипол опрашивает пул депутатов, общественников и чиновников на предмет кандидатуры нового главы администрации самого скандального муниципалитета округа. Не исключено, что новый градоначальник приедет из другого муниципалитета и не будет принадлежать к какой-либо группировке местных лоббистов. «Внутрипол начал опросы лидеров общественного мнения. Шансы избраться у спикера гордумы Дмитрия Уреки (молдавская диаспора при поддержке главы городского депфина Венеры Стефогло), первого замглавы Олега Иревлина (протеже вице-губернатора Алексея Золотухина) и первого вице-мэра Нефтеюганского района Сергея Кудашкина (его лоббирует депутат думы ХМАО Владимир Семенов) снижаются. Также свой кредит доверия практически исчерпал действующий мэр Александр Морозов», — сообщает инсайдер. По словам информатора, югорские власти не устраивает ни один из называемых ранее фаворитов. Предпочтительно, если он вообще окажется из другого муниципалитета и не будет принадлежать к какой-либо группировке местных лоббистов. Наиболее вероятно, что новый градоначальник приедет из другого муниципалитета. В департамент внутренней политики ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что окончательно определиться с кандидатурой главы Пыть-Яха должна будет губернатор Югры Наталья Комарова. Планировалось, что она сделает это после визита в муниципалитет и встреч с местными элитами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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