Новак потребовал от ФАС следить за ценами на автозаправках

Новак потребовал от ФАС план стабилизации цен на зимнее дизельное топливо

03 ноября 2023 в 21:38 Размер текста - 17 +

Цены на АЗС не должны расти выше инфляции, заявил Александр Новак Фото: Илья Московец © URA.RU Вице-премьер РФ Александр Новак поручил федеральной антимонопольной службе (ФАС) составить план по стабилизации цен на зимнее дизельное топливо. По его словам, цены на заправках не должны расти выше инфляции. Об этом сообщили в правительстве РФ. «Цены на АЗС на все виды топлива не должны расти выше инфляции по итогам года. ФАС обязана за этим следить», — приводит сайт правительства слова Новака. Он поручил ФАС и Минэнерго предоставить план по стабилизации цен на зимнее дизельное топливо и предложить меры по противодействию диспаритету цен. А нефтяные компании должны увеличить производство зимнего дизеля для полного насыщения рынка.

Вице-премьер РФ Александр Новак поручил федеральной антимонопольной службе (ФАС) составить план по стабилизации цен на зимнее дизельное топливо. По его словам, цены на заправках не должны расти выше инфляции. Об этом сообщили в правительстве РФ. «Цены на АЗС на все виды топлива не должны расти выше инфляции по итогам года. ФАС обязана за этим следить», — приводит сайт правительства слова Новака. Он поручил ФАС и Минэнерго предоставить план по стабилизации цен на зимнее дизельное топливо и предложить меры по противодействию диспаритету цен. А нефтяные компании должны увеличить производство зимнего дизеля для полного насыщения рынка.