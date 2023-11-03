В челябинском хоккейном клубе Трактор назначили нового главного тренера

Новым главный тренером «Трактора» назначен Алексей Заварухин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

С 3 ноября новым главным тренером хоккейного клуба «Трактор» назначен Алексей Заварухин, который ранее работал в клубе в статусе исполняющего обязанности. Об этом сообщается в telegram-канале «Трактора».

«Алексей Борисович буквально с ноги ворвался в этот сезон и взял все в свои руки. Поздравляем!», — говорится в официальном аккаунте клуба в telegram. Решение о назначении принял губернатор Алексей Текслер — президент «Трактора». Челябинский хоккейный клуб одержал пять побед подряд. Сегодня после победы со счетом 6:1 над «Адмиралом»(Владивосток) губернатор лично в раздевалке озвучил свое решение.

Предыдущий главный тренер челябинского хоккейного клуба «Трактор» Анвар Гатиятулин был уволен 4 октября 2023 года после серии поражений команды. Алексей Заварухин родился 30 октября 1980 года в Челябинске, выпускник хоккейной школы «Трактор» был нападающим. Практически всю свою профессиональную карьеру он провел в «Тракторе».

Видео с официального telegram-канала ХК «Трактор» https://t.me/za_TRAKTOR/16539