Главного тренера челябинского ХК «Трактор» Анвара Гатиятулина уволили

04 октября 2023 в 22:39 Размер текста - 17 +

Отставке предшествовал разгром от уфимского «Салавата Юлаева» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Главный тренер челябинского хоккейного клуба «Трактор» Анвар Гатиятулин 4 октября 2023 года уволен. Решение принято после домашнего поражения команды. «Анвар Гатиятулин отправлен в отставку. Решение принято после домашнего поражения от уфимского „Салавата Юлаева“ со счетом 0:4», — сообщает telegram-канал «HC TRAKTOR | OFFICIAL». Клубный telegram-канал отмечает, что Гатиятулину уже нашли замену. Его обязанности временно будет исполнять Алексей Заварухин, который ранее был ассистентом главного тренера. Заварухин родился 30 октября 1980 года в Челябинске, он выпускник хоккейной школы «Трактор», был нападающим. Практически всю свою профессиональную карьеру он провел в «Тракторе». Почти месяц назад, 11 сентября, главный тренер ХК «Трактор» покинул совет директоров клуба. Сообщалось, что сделал он это по собственной инициативе. 47?летний Гатиятулин занимал пост с 4 мая 2020 года. Также он руководил командой с 2015 по 2018 год. Клуб вернул главного тренера Гатиятулина в 2020 году по инициативе губернатора Алексея Текслера, который в тот момент начал наводить порядок в финансах и структуре клуба.

Главный тренер челябинского хоккейного клуба «Трактор» Анвар Гатиятулин 4 октября 2023 года уволен. Решение принято после домашнего поражения команды. «Анвар Гатиятулин отправлен в отставку. Решение принято после домашнего поражения от уфимского „Салавата Юлаева“ со счетом 0:4», — сообщает telegram-канал «HC TRAKTOR | OFFICIAL». Клубный telegram-канал отмечает, что Гатиятулину уже нашли замену. Его обязанности временно будет исполнять Алексей Заварухин, который ранее был ассистентом главного тренера. Заварухин родился 30 октября 1980 года в Челябинске, он выпускник хоккейной школы «Трактор», был нападающим. Практически всю свою профессиональную карьеру он провел в «Тракторе». Почти месяц назад, 11 сентября, главный тренер ХК «Трактор» покинул совет директоров клуба. Сообщалось, что сделал он это по собственной инициативе. 47?летний Гатиятулин занимал пост с 4 мая 2020 года. Также он руководил командой с 2015 по 2018 год. Клуб вернул главного тренера Гатиятулина в 2020 году по инициативе губернатора Алексея Текслера, который в тот момент начал наводить порядок в финансах и структуре клуба.