NI: украинские дроны станут менее опасными для ВС РФ

04 ноября 2023 в 05:42 Размер текста - 17 +

Зимой дроны ВСУ станут менее эффективными Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Используемые ВСУ дроны в зимнее время станут менее опасными для российских солдат, участвующих в СВО. Об этом пишет американское издание, ссылаясь на мнения экспертов. «Беспилотными летательными аппаратами, особенно меньшего размера, такими как серия DJI Mavic, которые используют украинские войска, становится сложнее управлять при низких температурах, ветре или снеге. Это снижает возможности наблюдения», — сообщает National Interest . Издание пишет и о другой неприятности, которая ждет этой зимой украинских военных. Речь о повсеместно поврежденной энергетической инфраструктуре страны. «Это может оказать глубокое влияние на военные операции. Например, отсутствие электричества может подорвать все — от коммуникаций до работоспособности полевых госпиталей», — предполагает издание. Другое крупное американское издание The Wall Street Journal писало о том, что российские дроны-камикадзе «Ланцет» стали настоящим бедствием для ВСУ в ходе контрнаступления. Беспилотники неоднократно выводили из строя вражескую технику.

Используемые ВСУ дроны в зимнее время станут менее опасными для российских солдат, участвующих в СВО. Об этом пишет американское издание, ссылаясь на мнения экспертов. «Беспилотными летательными аппаратами, особенно меньшего размера, такими как серия DJI Mavic, которые используют украинские войска, становится сложнее управлять при низких температурах, ветре или снеге. Это снижает возможности наблюдения», — сообщает National Interest. Издание пишет и о другой неприятности, которая ждет этой зимой украинских военных. Речь о повсеместно поврежденной энергетической инфраструктуре страны. «Это может оказать глубокое влияние на военные операции. Например, отсутствие электричества может подорвать все — от коммуникаций до работоспособности полевых госпиталей», — предполагает издание. Другое крупное американское издание The Wall Street Journal писало о том, что российские дроны-камикадзе «Ланцет» стали настоящим бедствием для ВСУ в ходе контрнаступления. Беспилотники неоднократно выводили из строя вражескую технику.