Помощник Путина объяснил сокращение импорта в России

Орешкин: в России наблюдается рост внутреннего производства

04 ноября 2023 в 12:50 Размер текста - 17 +

Доля импортных товаров сократилась до 25%, заявил Максим Орешкин Фото: Георгий Бергал © URA.RU Внутреннее производство сыграло важную роль в стимулировании экономического роста в России. Об этом заявил помощник президента РФ Владимира Путина Максим Орешкин. «Большая часть экономического роста в России связана с ростом внутреннего производства», — заявил Орешкин. Он добавил, что доля импортных товаров в РФ сократилась с каждого третьего до каждого пятого. Доля ввоза товаров из-за рубежа составляет теперь около 25%, заключил он.

Внутреннее производство сыграло важную роль в стимулировании экономического роста в России. Об этом заявил помощник президента РФ Владимира Путина Максим Орешкин. «Большая часть экономического роста в России связана с ростом внутреннего производства», — заявил Орешкин. Он добавил, что доля импортных товаров в РФ сократилась с каждого третьего до каждого пятого. Доля ввоза товаров из-за рубежа составляет теперь около 25%, заключил он.