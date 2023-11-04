Помощник Путина объяснил сокращение импорта в России

Доля импортных товаров сократилась до 25%, заявил Максим Орешкин
Внутреннее производство сыграло важную роль в стимулировании экономического роста в России. Об этом заявил помощник президента РФ Владимира Путина Максим Орешкин.
«Большая часть экономического роста в России связана с ростом внутреннего производства», — заявил Орешкин. Он добавил, что доля импортных товаров в РФ сократилась с каждого третьего до каждого пятого. Доля ввоза товаров из-за рубежа составляет теперь около 25%,
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