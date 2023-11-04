Помощник Путина объяснил сокращение импорта в России

Орешкин: в России наблюдается рост внутреннего производства
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Федеральный просветительский марафон Знание.Первые. Второй день. Москва, орешкин максим
Доля импортных товаров сократилась до 25%, заявил Максим Орешкин Фото:

Внутреннее производство сыграло важную роль в стимулировании экономического роста в России. Об этом заявил помощник президента РФ Владимира Путина Максим Орешкин.

«Большая часть экономического роста в России связана с ростом внутреннего производства», — заявил Орешкин. Он добавил, что доля импортных товаров в РФ сократилась с каждого третьего до каждого пятого. Доля ввоза товаров из-за рубежа составляет теперь около 25%, заключил он.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Внутреннее производство сыграло важную роль в стимулировании экономического роста в России. Об этом заявил помощник президента РФ Владимира Путина Максим Орешкин. «Большая часть экономического роста в России связана с ростом внутреннего производства», — заявил Орешкин. Он добавил, что доля импортных товаров в РФ сократилась с каждого третьего до каждого пятого. Доля ввоза товаров из-за рубежа составляет теперь около 25%, заключил он.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...