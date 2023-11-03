03 ноября 2023

Жители города под Пермью бьют тревогу из-за масштабной коммунальной аварии

Коммунальщики массово отключили дома жителей Краснокамска от воды из-за аварии
© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, отключение воды, вода, водопроводный кран
По словам горожан, многие не успели сделать необходимый запас, так как не знали об отключениях Фото:

Жители Краснокамска (Пермский край) массово жалуются на отключение воды в домах. По их словам, перебои в подаче ресурса начались 30 октября.

«Перебои с водой начались в Краснокамске 30 октября. С тех пор в квартирах воду отключали уже четыре раза, никого заранее не предупреждали. Воду отключают утром и дают только вечером, примерно в 17:00—18:00», рассказали горожане в беседе с изданием «Аргументы и факты».

На сайте администрации округа указано, что подачу воды приостановили из-за аварийных работ на сетях канализации по улице Шоссейной. Речь о домах в центральной части Краснокамска, микрорайонах Гознак, Кама, МЖК и К. Бор. Ограничение, вступившее в силу утром 3 ноября, продлится до окончания восстановительных работ.

По сведениям местной газеты «Наш город — Краснокамск», причиной массового отключения стала крупная авария в сети. Из-за прорыва осыпается грунт, воды течет вдоль домов.

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Жители Краснокамска (Пермский край) массово жалуются на отключение воды в домах. По их словам, перебои в подаче ресурса начались 30 октября. «Перебои с водой начались в Краснокамске 30 октября. С тех пор в квартирах воду отключали уже четыре раза, никого заранее не предупреждали. Воду отключают утром и дают только вечером, примерно в 17:00—18:00», рассказали горожане в беседе с изданием «Аргументы и факты». На сайте администрации округа указано, что подачу воды приостановили из-за аварийных работ на сетях канализации по улице Шоссейной. Речь о домах в центральной части Краснокамска, микрорайонах Гознак, Кама, МЖК и К. Бор. Ограничение, вступившее в силу утром 3 ноября, продлится до окончания восстановительных работ. По сведениям местной газеты «Наш город — Краснокамск», причиной массового отключения стала крупная авария в сети. Из-за прорыва осыпается грунт, воды течет вдоль домов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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