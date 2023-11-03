Жители города под Пермью бьют тревогу из-за масштабной коммунальной аварии

Жители Краснокамска (Пермский край) массово жалуются на отключение воды в домах. По их словам, перебои в подаче ресурса начались 30 октября.
«Перебои с водой начались в Краснокамске 30 октября. С тех пор в квартирах воду отключали уже четыре раза, никого заранее не предупреждали. Воду отключают утром и дают только вечером, примерно в 17:00—18:00», рассказали горожане в беседе с изданием «Аргументы и факты».
На сайте администрации округа указано, что подачу воды приостановили из-за аварийных работ на сетях канализации по улице Шоссейной. Речь о домах в центральной части Краснокамска, микрорайонах Гознак, Кама, МЖК и К. Бор. Ограничение, вступившее в силу утром 3 ноября, продлится до окончания восстановительных работ.
По сведениям местной газеты «Наш город — Краснокамск», причиной массового отключения стала крупная авария в сети. Из-за прорыва осыпается грунт, воды течет вдоль домов.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.