Жители города под Пермью бьют тревогу из-за масштабной коммунальной аварии

Коммунальщики массово отключили дома жителей Краснокамска от воды из-за аварии

04 ноября 2023 в 14:23 Размер текста - 17 +

По словам горожан, многие не успели сделать необходимый запас, так как не знали об отключениях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Краснокамска (Пермский край) массово жалуются на отключение воды в домах. По их словам, перебои в подаче ресурса начались 30 октября. «Перебои с водой начались в Краснокамске 30 октября. С тех пор в квартирах воду отключали уже четыре раза, никого заранее не предупреждали. Воду отключают утром и дают только вечером, примерно в 17:00—18:00», рассказали горожане в беседе с изданием «Аргументы и факты». На сайте администрации округа указано, что подачу воды приостановили из-за аварийных работ на сетях канализации по улице Шоссейной. Речь о домах в центральной части Краснокамска, микрорайонах Гознак, Кама, МЖК и К. Бор. Ограничение, вступившее в силу утром 3 ноября, продлится до окончания восстановительных работ. По сведениям местной газеты «Наш город — Краснокамск», причиной массового отключения стала крупная авария в сети. Из-за прорыва осыпается грунт, воды течет вдоль домов.

Жители Краснокамска (Пермский край) массово жалуются на отключение воды в домах. По их словам, перебои в подаче ресурса начались 30 октября. «Перебои с водой начались в Краснокамске 30 октября. С тех пор в квартирах воду отключали уже четыре раза, никого заранее не предупреждали. Воду отключают утром и дают только вечером, примерно в 17:00—18:00», рассказали горожане в беседе с изданием «Аргументы и факты». На сайте администрации округа указано, что подачу воды приостановили из-за аварийных работ на сетях канализации по улице Шоссейной. Речь о домах в центральной части Краснокамска, микрорайонах Гознак, Кама, МЖК и К. Бор. Ограничение, вступившее в силу утром 3 ноября, продлится до окончания восстановительных работ. По сведениям местной газеты «Наш город — Краснокамск», причиной массового отключения стала крупная авария в сети. Из-за прорыва осыпается грунт, воды течет вдоль домов.