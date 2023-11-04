Шабутдинова арестовали до 16 декабря

Аяз Шабутдинов пробудет под ареств СИЗО до 16 декабря
новость из сюжетаНа блогера Аяза Шабутдинова завели дело о мошенничестве
Российского блогера-коуча Аяза Шабутдинова, подозреваемого в мошенничестве, арестовали до 16 декабря. Соответствующее решение принято на заседании суда. Об этом сообщает прокуратура Москвы.
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