Шабутдинова арестовали до 16 декабря

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Форум "Трансформация-2". Москва, шабутдинов аяз
Аяз Шабутдинов пробудет под ареств СИЗО до 16 декабря Фото:
новость из сюжета
На блогера Аяза Шабутдинова завели дело о мошенничестве

Российского блогера-коуча Аяза Шабутдинова, подозреваемого в мошенничестве, арестовали до 16 декабря. Соответствующее решение принято на заседании суда. Об этом сообщает прокуратура Москвы.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российского блогера-коуча Аяза Шабутдинова, подозреваемого в мошенничестве, арестовали до 16 декабря. Соответствующее решение принято на заседании суда. Об этом сообщает прокуратура Москвы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...