Образ жизни матери в Курганской области угрожает безопасности 10-летнего ребенка

Глава СКР Александ Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело о нарушении прав ребенка в Курганской области. Его мать ведет асоциальный образ жизни, что угрожает безопасности 10-летнего мальчика, рассказали в пресс-службе ведомства.
«В соцсети „ВКонтакте“ поступило обращение о содействии. Мать 10-летнего мальчика ненадлежащим образом исполняет родительские обязанности. Женщина ведет асоциальный образ жизни, в присутствии сына употребляет алкоголь, его воспитанием не занимается, постоянного места жительства они не имеют. Уполномоченные органы мер не принимают, ребенок находится в условиях, опасных для его жизни и здоровья», — указано в ведомственном telegram-канале.
В регионе по данному факту организована процессуальная проверка. Исполнение поручения поставлено на особый контроль в центральном аппарате СКР.
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