03 ноября 2023

Образ жизни матери в Курганской области угрожает безопасности 10-летнего ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сток Сайт президента России, бастрыкин александр, stock
Александру Бастрыкину рассказали о ребенке из Курганской области, который живет в невыносимых условиях Фото:

Глава СКР Александ Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело о нарушении прав ребенка в Курганской области. Его мать ведет асоциальный образ жизни, что угрожает безопасности 10-летнего мальчика, рассказали в пресс-службе ведомства.

«В соцсети „ВКонтакте“ поступило обращение о содействии. Мать 10-летнего мальчика ненадлежащим образом исполняет родительские обязанности. Женщина ведет асоциальный образ жизни, в присутствии сына употребляет алкоголь, его воспитанием не занимается, постоянного места жительства они не имеют. Уполномоченные органы мер не принимают, ребенок находится в условиях, опасных для его жизни и здоровья», — указано в ведомственном telegram-канале.

В регионе по данному факту организована процессуальная проверка. Исполнение поручения поставлено на особый контроль в центральном аппарате СКР.

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Глава СКР Александ Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело о нарушении прав ребенка в Курганской области. Его мать ведет асоциальный образ жизни, что угрожает безопасности 10-летнего мальчика, рассказали в пресс-службе ведомства. «В соцсети „ВКонтакте“ поступило обращение о содействии. Мать 10-летнего мальчика ненадлежащим образом исполняет родительские обязанности. Женщина ведет асоциальный образ жизни, в присутствии сына употребляет алкоголь, его воспитанием не занимается, постоянного места жительства они не имеют. Уполномоченные органы мер не принимают, ребенок находится в условиях, опасных для его жизни и здоровья», — указано в ведомственном telegram-канале. В регионе по данному факту организована процессуальная проверка. Исполнение поручения поставлено на особый контроль в центральном аппарате СКР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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