Образ жизни матери в Курганской области угрожает безопасности 10-летнего ребенка

04 ноября 2023 в 20:14 Размер текста - 17 +

Александру Бастрыкину рассказали о ребенке из Курганской области, который живет в невыносимых условиях Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru Глава СКР Александ Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело о нарушении прав ребенка в Курганской области. Его мать ведет асоциальный образ жизни, что угрожает безопасности 10-летнего мальчика, рассказали в пресс-службе ведомства. «В соцсети „ВКонтакте“ поступило обращение о содействии. Мать 10-летнего мальчика ненадлежащим образом исполняет родительские обязанности. Женщина ведет асоциальный образ жизни, в присутствии сына употребляет алкоголь, его воспитанием не занимается, постоянного места жительства они не имеют. Уполномоченные органы мер не принимают, ребенок находится в условиях, опасных для его жизни и здоровья», — указано в ведомственном telegram-канале. В регионе по данному факту организована процессуальная проверка. Исполнение поручения поставлено на особый контроль в центральном аппарате СКР.

Глава СКР Александ Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело о нарушении прав ребенка в Курганской области. Его мать ведет асоциальный образ жизни, что угрожает безопасности 10-летнего мальчика, рассказали в пресс-службе ведомства. «В соцсети „ВКонтакте“ поступило обращение о содействии. Мать 10-летнего мальчика ненадлежащим образом исполняет родительские обязанности. Женщина ведет асоциальный образ жизни, в присутствии сына употребляет алкоголь, его воспитанием не занимается, постоянного места жительства они не имеют. Уполномоченные органы мер не принимают, ребенок находится в условиях, опасных для его жизни и здоровья», — указано в ведомственном telegram-канале. В регионе по данному факту организована процессуальная проверка. Исполнение поручения поставлено на особый контроль в центральном аппарате СКР.