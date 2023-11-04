Американские журналисты обратили внимание на масштабную выставку «Россия 2023», которая проходит на ВДНХ в Москве. Мероприятие подчеркивает достижения России. Об этом говорится в статье агентства Associated Press.
«Россия в субботу представила обширную экспозицию, подчеркивающую достижения страны. Мероприятие проводится на ВДНХ, обширной выставочной площадке на севере Москвы, основанной советским лидером Иосифом Сталиным. Обстановка играет на ностальгии многих россиян по советской эпохе и перекликается со стремлением президента РФ Владимира Путина восстановить Россию как сверхдержаву», —
Тематически экспозиция посвящена России как стране разнообразных этнических групп и культур, объединенной чувством национальной цели, отметили авторы материала. Выставка включает в себя экспозиции из каждого из регионов России, а также из Луганской и Донецкой Народных Республик.
На ВДНХ 4 ноября открылась выставка-форум «Россия 2023», которая продлиться до 12 апреля 2024 года. Задачей форума является опровергнуть установку, что у РФ нет будущего из-за отказа запада от отношений с Россией. Поэтому на стендах представлены достижения различных регионов, общественной жизни и отраслей экономики за последние 23 года.
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