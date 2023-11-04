В Тюменской области открыли термальный сезон

В Тюменской области организуют развлекательные программы на термальных курортах Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюменской области в экопарке «Тайга» открыли термальный сезон. В связи с этим на термальных источниках региона с 5 ноября по 3 декабря будут организованы развлекательные программы. Об этом 5 ноября сообщил информационный центр правительства региона.

«Термальный сезон в Тюменской области открыт! Каждые выходные с 4 ноября по 3 декабря на термальных курортах региона — специальные предложения и развлекательная программа с конкурсами, викторинами, дегустациями», — написал инфоцентр в telegram-канале. Открытие термального сезона прошло в экопарке «Тайга».

В регионе с 5 ноября по 3 декабря на термальных курортах будут организованы различные мероприятия. Так 5 ноября на базе отдыха «Верхний бор», 6 ноября — загородный клуб «Аван», 11 ноября — термальный курорт «ЛетоЛето», 12 ноября — база отдыха «Сосновый бор», 18 ноября — источник «Тюменский», 19 ноября — санаторий-профилакторий «Сосновый бор», 25 ноября — горячий источник «СоветSky», 26 ноября — термальный комплекс «Дубровинский», 2 декабря — экопарк «Тайга», 3 декабря — база отдыха «Верхний бор».

Ранее в регионе 4 ноября планировали официально открыть новый термальный сезон. Отдыхающим пообещали дегустацию иван-чая, тематические викторины и конкурсы. На сайте Visit Tyumen указано, что на территории региона работает более 20 площадок с термальными водами. В рамках открытия нового сезона на каждой из них для гостей будут организованы квесты, интерактивы и конкурсы.