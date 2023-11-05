Mash: ВСУ впервые применили минирование дронами

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Все беспилотники были обнаружены и обезврежены Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины впервые применили минирование дронами для попытки взрыва железнодорожного состава с нефтью в Джанкое. Об этом сообщили в telegram-каналах.

«Диверсанты заранее приземлили шесть БПЛА со взрывчаткой вдоль ж/д — по предполагаемому пути следования состава. Самодельное взрывное устройство перевели в режим ожидания с активацией по уровню шума. Не сработало», — написал telegram-канал Mash. Отмечается, что все беспилотники были обнаружены и обезврежены специалистами.

Ранее житель Крыма сообщил полиции об обнаружении пункта наблюдения диверсанта. В результате оперативных мероприятий неподалеку был задержан предполагаемый диверсант. Мужчина наблюдал за территорией местной воинской части и вел съемку складов с боеприпасами, передает «Царьград».

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Вооруженные силы Украины впервые применили минирование дронами для попытки взрыва железнодорожного состава с нефтью в Джанкое. Об этом сообщили в telegram-каналах. «Диверсанты заранее приземлили шесть БПЛА со взрывчаткой вдоль ж/д — по предполагаемому пути следования состава. Самодельное взрывное устройство перевели в режим ожидания с активацией по уровню шума. Не сработало», — написал telegram-канал Mash. Отмечается, что все беспилотники были обнаружены и обезврежены специалистами. Ранее житель Крыма сообщил полиции об обнаружении пункта наблюдения диверсанта. В результате оперативных мероприятий неподалеку был задержан предполагаемый диверсант. Мужчина наблюдал за территорией местной воинской части и вел съемку складов с боеприпасами, передает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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