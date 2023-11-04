Из-за ошибки авиакомпании в Тюмени сорвался концерт джазового музыканта

05 ноября 2023 в 15:08 Размер текста - 17 +

Петр Востоков не смог попасть на концерт в Тюмени из-за ошибки «Аэрофлота» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюмени из-за ошибки «Аэрофлота» 4 ноября сорвался концерт квартета джазового музыканта Петра Востокова. Об этом сообщили представители концертного зала FABRIC JAZZ на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Концерт был отменен из-за технической накладки авиакомпании „Аэрофлот“, которая продала билетов больше, чем мест в самолете! Многие люди не смогли улететь этим рейсом из Москвы в Тюмень, включая Петра Востокова! Мы попробовали все варианты, чтобы музыкант прилетел в Тюмень и выступил в FABRIC JAZZ, но, к большому сожалению, ничего не вышло!» — написали представители FABRIC JAZZ. Выступление должно было состояться 4 ноября в FABRIC JAZZ, но организаторы концерта сообщили, что Востоков не смог сесть в самолет до Тюмени. Сам музыкант тоже высказался по этому поводу: «Оказывается, вот как бывает: можно купить билет, вовремя приехать в аэропорт и не сесть в самолет, так как места закончились». По словам представителей концертного зала, из-за ошибки авиакомпании пострадало много людей, так как на мероприятие были потрачены большие деньги. Однако организаторы уточнили, что, несмотря на такую ошибку, все, кто купил билеты на концерт, имеют возможность посетить по ним будущие выступления в Fabric Jazz.

В Тюмени из-за ошибки «Аэрофлота» 4 ноября сорвался концерт квартета джазового музыканта Петра Востокова. Об этом сообщили представители концертного зала FABRIC JAZZ на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Концерт был отменен из-за технической накладки авиакомпании „Аэрофлот“, которая продала билетов больше, чем мест в самолете! Многие люди не смогли улететь этим рейсом из Москвы в Тюмень, включая Петра Востокова! Мы попробовали все варианты, чтобы музыкант прилетел в Тюмень и выступил в FABRIC JAZZ, но, к большому сожалению, ничего не вышло!» — написали представители FABRIC JAZZ. Выступление должно было состояться 4 ноября в FABRIC JAZZ, но организаторы концерта сообщили, что Востоков не смог сесть в самолет до Тюмени. Сам музыкант тоже высказался по этому поводу: «Оказывается, вот как бывает: можно купить билет, вовремя приехать в аэропорт и не сесть в самолет, так как места закончились». По словам представителей концертного зала, из-за ошибки авиакомпании пострадало много людей, так как на мероприятие были потрачены большие деньги. Однако организаторы уточнили, что, несмотря на такую ошибку, все, кто купил билеты на концерт, имеют возможность посетить по ним будущие выступления в Fabric Jazz.