Полиция задержала в лесу курганца, пытавшегося забрать туши косуль

В Шатровском округе Курганской области полицейские задержали мужчину, который застрелил двух косуль и хотел забрать их туши. Он причинил ущерб в размере 80 тысяч рублей, сообщается в пресс-службе регионального УМВД России.
«Сотрудники ДПС увидели в лесу автомобиль и услышали несколько выстрелов. Позднее они обнаружили в лесном массиве туши двух косуль. Спустя время рядом с местом отстрела появился мужчина. Он пытался скрыться, но был задержан по подозрению в незаконной охоте. Подозреваемый причинил ущерб в размере 80 тысяч рублей», — сообщается на сайте ведомства.
Злоумышленником оказался 57-летний житель села Шатрово. При нем находилось огнестрельное оружие. Установлено, что у него нет разрешения на отстрел диких животных. Дознаватель отдела МВД «Каргапольский» возбудил уголовное дело по статье «Незаконная охота», максимальное наказание по которой предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.
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