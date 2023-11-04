Полиция задержала в лесу курганца, пытавшегося забрать туши косуль

05 ноября 2023 в 15:34 Размер текста - 17 +

Сотрудники полиции задержали браконьера Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Шатровском округе Курганской области полицейские задержали мужчину, который застрелил двух косуль и хотел забрать их туши. Он причинил ущерб в размере 80 тысяч рублей, сообщается в пресс-службе регионального УМВД России. «Сотрудники ДПС увидели в лесу автомобиль и услышали несколько выстрелов. Позднее они обнаружили в лесном массиве туши двух косуль. Спустя время рядом с местом отстрела появился мужчина. Он пытался скрыться, но был задержан по подозрению в незаконной охоте. Подозреваемый причинил ущерб в размере 80 тысяч рублей», — сообщается на сайте ведомства. Злоумышленником оказался 57-летний житель села Шатрово. При нем находилось огнестрельное оружие. Установлено, что у него нет разрешения на отстрел диких животных. Дознаватель отдела МВД «Каргапольский» возбудил уголовное дело по статье «Незаконная охота», максимальное наказание по которой предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

В Шатровском округе Курганской области полицейские задержали мужчину, который застрелил двух косуль и хотел забрать их туши. Он причинил ущерб в размере 80 тысяч рублей, сообщается в пресс-службе регионального УМВД России. «Сотрудники ДПС увидели в лесу автомобиль и услышали несколько выстрелов. Позднее они обнаружили в лесном массиве туши двух косуль. Спустя время рядом с местом отстрела появился мужчина. Он пытался скрыться, но был задержан по подозрению в незаконной охоте. Подозреваемый причинил ущерб в размере 80 тысяч рублей», — сообщается на сайте ведомства. Злоумышленником оказался 57-летний житель села Шатрово. При нем находилось огнестрельное оружие. Установлено, что у него нет разрешения на отстрел диких животных. Дознаватель отдела МВД «Каргапольский» возбудил уголовное дело по статье «Незаконная охота», максимальное наказание по которой предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.