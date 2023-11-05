05 ноября 2023

В ходе стрельбы в московском ресторане пострадали люди. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Обрушение надземного перехода на трассе Челябинск -Курган. Курган, полиция, скорая помошь
Стрелявшего мужчину задержали в центре Москвы Фото:

В ходе стрельбы, устроенной мужчиной в ресторане Paulaner в центре Москвы, пострадали четыре человека. Об этом сообщила прокуратура столицы. Стрелявший задержан.

«Около ресторана на Шлюзовой набережной 37-летний злоумышленник произвел несколько выстрелов в оппонентов из травматического оружия, причинив четверым мужчинам телесные повреждения», — говорится в официальном telegram-канале надзорного ведомства. Стрелявшего мужчину задержали.

Пострадавшие госпитализированы. У некоторых из них огнестрельные ранения.

По данным МВД, конфликт произошел на почве бытового конфликта. Вопрос о возбуждении уголовного дела находится на контроле в прокуратуре.

Фото:

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В ходе стрельбы, устроенной мужчиной в ресторане Paulaner в центре Москвы, пострадали четыре человека. Об этом сообщила прокуратура столицы. Стрелявший задержан. «Около ресторана на Шлюзовой набережной 37-летний злоумышленник произвел несколько выстрелов в оппонентов из травматического оружия, причинив четверым мужчинам телесные повреждения», — говорится в официальном telegram-канале надзорного ведомства. Стрелявшего мужчину задержали. Пострадавшие госпитализированы. У некоторых из них огнестрельные ранения. По данным МВД, конфликт произошел на почве бытового конфликта. Вопрос о возбуждении уголовного дела находится на контроле в прокуратуре.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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