В ходе стрельбы, устроенной мужчиной в ресторане Paulaner в центре Москвы, пострадали четыре человека. Об этом сообщила прокуратура столицы. Стрелявший задержан. «Около ресторана на Шлюзовой набережной 37-летний злоумышленник произвел несколько выстрелов в оппонентов из травматического оружия, причинив четверым мужчинам телесные повреждения», — говорится в официальном telegram-канале надзорного ведомства. Стрелявшего мужчину задержали. Пострадавшие госпитализированы. У некоторых из них огнестрельные ранения. По данным МВД, конфликт произошел на почве бытового конфликта. Вопрос о возбуждении уголовного дела находится на контроле в прокуратуре.