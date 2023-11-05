В ходе стрельбы в московском ресторане пострадали люди. Фото 05 ноября 2023 в 22:21 Размер текста - 17 + Стрелявшего мужчину задержали в центре Москвы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ходе стрельбы, устроенной мужчиной в ресторане Paulaner в центре Москвы, пострадали четыре человека. Об этом сообщила прокуратура столицы. Стрелявший задержан. «Около ресторана на Шлюзовой набережной 37-летний злоумышленник произвел несколько выстрелов в оппонентов из травматического оружия, причинив четверым мужчинам телесные повреждения», — говорится в официальном telegram-канале надзорного ведомства. Стрелявшего мужчину задержали. Пострадавшие госпитализированы. У некоторых из них огнестрельные ранения. По данным МВД, конфликт произошел на почве бытового конфликта. Вопрос о возбуждении уголовного дела находится на контроле в прокуратуре. Фото: telegram-канал прокуратуры Москвы, https://t.me/moscowproc В ходе стрельбы, устроенной мужчиной в ресторане Paulaner в центре Москвы, пострадали четыре человека. Об этом сообщила прокуратура столицы. Стрелявший задержан. «Около ресторана на Шлюзовой набережной 37-летний злоумышленник произвел несколько выстрелов в оппонентов из травматического оружия, причинив четверым мужчинам телесные повреждения», — говорится в официальном telegram-канале надзорного ведомства. Стрелявшего мужчину задержали. Пострадавшие госпитализированы. У некоторых из них огнестрельные ранения. По данным МВД, конфликт произошел на почве бытового конфликта. Вопрос о возбуждении уголовного дела находится на контроле в прокуратуре. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям