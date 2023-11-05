NI: США переоценили себя, решив сразу помогать всем союзникам

06 ноября 2023 в 05:25 Размер текста - 17 +

У Вашингтона не хватает ресурсов, чтобы одновременно помогать всем союзникам Фото: flickrpd/pickupimage.com новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Средства, направленные властями США для военной поддержки Украины, доказывают, что у Вашингтона не хватит сил, чтобы помогать всем своим союзникам. С таким заявлением выступил старший сотрудник американского аналитического центра «Независимый институт» Айван Иланд. «Огромные потери и замена вооружений, расход дорогих боеприпасов на один только конфликт на Украине должны заставить американцев задуматься, не переоценили ли себя США, обещая защищать все расширяющуюся кучу стран по всему миру. У Соединенных Штатов госдолг колоссальных размеров. Поддержка Киева и Тель-Авива лишь способствует его дальнейшему росту», — говорит Иланд в опубликованной в журнале National Interest статье. В Белом доме не поддерживают разделение помощи Израилю и Украине. Ранее американский президент Джо Байден угрожал наложить вето на проект финансирования Израиля в том случае, если помощь будет направляться только этой стране. В Палате представителей Конгресса США одобрили законопроект о выделении военной помощи Израилю на сумму 14,3 млрд долларов, в котором отсутствует поддержка Украины, передает RT.

Средства, направленные властями США для военной поддержки Украины, доказывают, что у Вашингтона не хватит сил, чтобы помогать всем своим союзникам. С таким заявлением выступил старший сотрудник американского аналитического центра «Независимый институт» Айван Иланд. «Огромные потери и замена вооружений, расход дорогих боеприпасов на один только конфликт на Украине должны заставить американцев задуматься, не переоценили ли себя США, обещая защищать все расширяющуюся кучу стран по всему миру. У Соединенных Штатов госдолг колоссальных размеров. Поддержка Киева и Тель-Авива лишь способствует его дальнейшему росту», — говорит Иланд в опубликованной в журнале National Interest статье. В Белом доме не поддерживают разделение помощи Израилю и Украине. Ранее американский президент Джо Байден угрожал наложить вето на проект финансирования Израиля в том случае, если помощь будет направляться только этой стране. В Палате представителей Конгресса США одобрили законопроект о выделении военной помощи Израилю на сумму 14,3 млрд долларов, в котором отсутствует поддержка Украины, передает RT.