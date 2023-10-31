Байден планирует наложить вето на проект помощи для Израиля

01 ноября 2023 в 05:55 Размер текста - 17 +

Джо Байден хочет запретить выделение помощи Израилю Фото: Официальный сайт президента Украины Президент США Джо Байден обещает наложить вето на проект о выделении помощи Израилю, если палата представителей примет решение направлять помощь только этой стране. Об этом говорится на официальном сайте Белого дома. «Если президенту [США Джо Байдену] представят этот проект, он наложит на него вето», — говорится в сообщении Белого дома. Уточняется, что администрация США не поддерживает разделение помощи Израилю и Украине. Ранее Байден заявил о планах просить помощи для Украины и Израиля у Конгресса. По его словам, отправка вооружения этим странам будет «умной инвестицией». При этом в палате представителей США предложили Байдену тратить бюджетные деньги на нужды США, к примеру, на психическое здоровье граждан.

Президент США Джо Байден обещает наложить вето на проект о выделении помощи Израилю, если палата представителей примет решение направлять помощь только этой стране. Об этом говорится на официальном сайте Белого дома. «Если президенту [США Джо Байдену] представят этот проект, он наложит на него вето», — говорится в сообщении Белого дома. Уточняется, что администрация США не поддерживает разделение помощи Израилю и Украине. Ранее Байден заявил о планах просить помощи для Украины и Израиля у Конгресса. По его словам, отправка вооружения этим странам будет «умной инвестицией». При этом в палате представителей США предложили Байдену тратить бюджетные деньги на нужды США, к примеру, на психическое здоровье граждан.