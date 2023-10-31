31 октября 2023

Байден планирует наложить вето на проект помощи для Израиля

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Джо Байдена на Украину. stock, stock, Джо Байден
Джо Байден хочет запретить выделение помощи Израилю Фото:

Президент США Джо Байден обещает наложить вето на проект о выделении помощи Израилю, если палата представителей примет решение направлять помощь только этой стране. Об этом говорится на официальном сайте Белого дома.

«Если президенту [США Джо Байдену] представят этот проект, он наложит на него вето», — говорится в сообщении Белого дома. Уточняется, что администрация США не поддерживает разделение помощи Израилю и Украине.

Ранее Байден заявил о планах просить помощи для Украины и Израиля у Конгресса. По его словам, отправка вооружения этим странам будет «умной инвестицией». При этом в палате представителей США предложили Байдену тратить бюджетные деньги на нужды США, к примеру, на психическое здоровье граждан.

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Президент США Джо Байден обещает наложить вето на проект о выделении помощи Израилю, если палата представителей примет решение направлять помощь только этой стране. Об этом говорится на официальном сайте Белого дома. «Если президенту [США Джо Байдену] представят этот проект, он наложит на него вето», — говорится в сообщении Белого дома. Уточняется, что администрация США не поддерживает разделение помощи Израилю и Украине. Ранее Байден заявил о планах просить помощи для Украины и Израиля у Конгресса. По его словам, отправка вооружения этим странам будет «умной инвестицией». При этом в палате представителей США предложили Байдену тратить бюджетные деньги на нужды США, к примеру, на психическое здоровье граждан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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