Байден планирует наложить вето на проект помощи для Израиля

Джо Байден хочет запретить выделение помощи ИзраилюФото: Официальный сайт президента Украины
Президент США Джо Байден обещает наложить вето на проект о выделении помощи Израилю, если палата представителей примет решение направлять помощь только этой стране. Об этом говорится на официальном сайте Белого дома.
«Если президенту [США Джо Байдену] представят этот проект, он наложит на него вето», — говорится в сообщении Белого дома. Уточняется, что администрация США не поддерживает разделение помощи Израилю и Украине.
Ранее Байден заявил о планах просить помощи для Украины и Израиля у Конгресса. По его словам, отправка вооружения этим странам будет «умной инвестицией». При этом в палате представителей США предложили Байдену тратить бюджетные деньги на нужды США, к примеру, на психическое здоровье граждан.
Президент США Джо Байден обещает наложить вето на проект о выделении помощи Израилю, если палата представителей примет решение направлять помощь только этой стране. Об этом говорится на официальном сайте Белого дома. «Если президенту [США Джо Байдену] представят этот проект, он наложит на него вето», — говорится в сообщении Белого дома. Уточняется, что администрация США не поддерживает разделение помощи Израилю и Украине. Ранее Байден заявил о планах просить помощи для Украины и Израиля у Конгресса. По его словам, отправка вооружения этим странам будет «умной инвестицией». При этом в палате представителей США предложили Байдену тратить бюджетные деньги на нужды США, к примеру, на психическое здоровье граждан.