Володин: Зеленский становится нерукопожатным и токсичным политиком

Зеленский становится для многих нерукопожатным и токсичным политиком, заявил Вячеслав Володин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президента Украины Владимира Зеленского ждет незавидная участь, он становится нерукопожатным для многих политиков. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

«Участь его (Зеленского — прим.URA.RU) незавидна — марионетки хорошо не заканчивали, особенно в ситуациях, когда ради собственной власти вели на погибель сотни тысяч граждан и торговали независимостью своей страны», — написал Володин в своем telegram-канале. Он добавил, что украинский лидер становится для многих нерукопожатным и токсичным политиком. По его словам, для западных стран стало очевидно, что Киеву не победить Россию на поле боя, несмотря на поддержку НАТО.

Ранее Володин заявлял, что Зеленский повторит судьбу ведущего русофобскую политику экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Он отметил, что похожая судьба ждет президента, так как на Западе устали от него и всего киевского режима, пишет деловое издание «Взгляд».