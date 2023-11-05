05 ноября 2023
04 ноября 2023

Курганские полицейские поймали десятки пьяных водителей за два праздничных дня

Курганские полицейские поймали 46 пьяных водителей за праздники
© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд ГИБДД на улице Декабристов. Екатеринбург, нарушители, гибдд, инспектор дпс, планшет, база данных
В Курганской области инспекторы поймали 46 пьяных водителей Фото:

В Курганской области за два праздничных дня полиция поймала 46 пьяных водителей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Курганской области.

«Полицейские задержали и отстранили от управления транспортными средствами 46 водителей в Курганской области, находившихся за рулем автомобилей в нетрезвом виде либо отказавшихся от прохождения освидетельствования. За грубые нарушения ПДД 38 транспортных средств забрали у водителей и увезли на специализированные стоянки», — указано в сообщении Госавтоинспекции.

По данным ГИБДД, инспекторы поймали пять нетрезвых водителей, которые уже были ранее наказаны за вождение автомобиля в пьяном виде. На них переданы материалы в отделы полиции, где будет решаться вопрос об открытии уголовных дел.

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В Курганской области за два праздничных дня полиция поймала 46 пьяных водителей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Курганской области. «Полицейские задержали и отстранили от управления транспортными средствами 46 водителей в Курганской области, находившихся за рулем автомобилей в нетрезвом виде либо отказавшихся от прохождения освидетельствования. За грубые нарушения ПДД 38 транспортных средств забрали у водителей и увезли на специализированные стоянки», — указано в сообщении Госавтоинспекции. По данным ГИБДД, инспекторы поймали пять нетрезвых водителей, которые уже были ранее наказаны за вождение автомобиля в пьяном виде. На них переданы материалы в отделы полиции, где будет решаться вопрос об открытии уголовных дел.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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