В Новом Уренгое мужчина планировал купить секретные документы организации

06 ноября 2023 в 12:20 Размер текста - 17 +

Москвич хотел приобрести секретные данные организации за 500 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) москвича обвинили в том, что он планировал выкупить секретные документы у сотрудника организации за 500 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону. «По данным следствия и суда, в Новом Уренгое в ноябре 2022 года к сотруднику акционерного общества обратился москвич с предложением за деньги передать ему документы, в которых содержатся сведения, составляющие коммерческую тайну, содержащие расчет начальной максимальной цены лота на оказание услуг», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 750 тысяч рублей. По словам представителей ведомства, сотрудник акционерного общества сообщил о поступившем незаконном предложении в правоохранительные органы. Поэтому его встреча с мужчиной и передача денег в сумме 500 тысяч рублей проходили в рамках оперативного мероприятия, проводимого сотрудниками РУ ФСБ по Тюменской области. Также в пресс-службе уточнили, что секретные сведения житель Москвы хотел использовать в личных целях. Он планировал предложить их коммерческой организации, в которую он намеревался трудоустроиться и которая может использовать эти сведения в своей работе.

В Новом Уренгое (ЯНАО) москвича обвинили в том, что он планировал выкупить секретные документы у сотрудника организации за 500 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону. «По данным следствия и суда, в Новом Уренгое в ноябре 2022 года к сотруднику акционерного общества обратился москвич с предложением за деньги передать ему документы, в которых содержатся сведения, составляющие коммерческую тайну, содержащие расчет начальной максимальной цены лота на оказание услуг», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 750 тысяч рублей. По словам представителей ведомства, сотрудник акционерного общества сообщил о поступившем незаконном предложении в правоохранительные органы. Поэтому его встреча с мужчиной и передача денег в сумме 500 тысяч рублей проходили в рамках оперативного мероприятия, проводимого сотрудниками РУ ФСБ по Тюменской области. Также в пресс-службе уточнили, что секретные сведения житель Москвы хотел использовать в личных целях. Он планировал предложить их коммерческой организации, в которую он намеревался трудоустроиться и которая может использовать эти сведения в своей работе.