05 ноября 2023
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03 ноября 2023

В Новом Уренгое мужчина планировал купить секретные документы организации

© Служба новостей «URA.RU»
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Москвич хотел приобрести секретные данные организации за 500 тысяч рублей Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) москвича обвинили в том, что он планировал выкупить секретные документы у сотрудника организации за 500 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

«По данным следствия и суда, в Новом Уренгое в ноябре 2022 года к сотруднику акционерного общества обратился москвич с предложением за деньги передать ему документы, в которых содержатся сведения, составляющие коммерческую тайну, содержащие расчет начальной максимальной цены лота на оказание услуг», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 750 тысяч рублей.

По словам представителей ведомства, сотрудник акционерного общества сообщил о поступившем незаконном предложении в правоохранительные органы. Поэтому его встреча с мужчиной и передача денег в сумме 500 тысяч рублей проходили в рамках оперативного мероприятия, проводимого сотрудниками РУ ФСБ по Тюменской области.

Также в пресс-службе уточнили, что секретные сведения житель Москвы хотел использовать в личных целях. Он планировал предложить их коммерческой организации, в которую он намеревался трудоустроиться и которая может использовать эти сведения в своей работе.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) москвича обвинили в том, что он планировал выкупить секретные документы у сотрудника организации за 500 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону. «По данным следствия и суда, в Новом Уренгое в ноябре 2022 года к сотруднику акционерного общества обратился москвич с предложением за деньги передать ему документы, в которых содержатся сведения, составляющие коммерческую тайну, содержащие расчет начальной максимальной цены лота на оказание услуг», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 750 тысяч рублей. По словам представителей ведомства, сотрудник акционерного общества сообщил о поступившем незаконном предложении в правоохранительные органы. Поэтому его встреча с мужчиной и передача денег в сумме 500 тысяч рублей проходили в рамках оперативного мероприятия, проводимого сотрудниками РУ ФСБ по Тюменской области. Также в пресс-службе уточнили, что секретные сведения житель Москвы хотел использовать в личных целях. Он планировал предложить их коммерческой организации, в которую он намеревался трудоустроиться и которая может использовать эти сведения в своей работе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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