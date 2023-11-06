Трамп дал ответ Зеленскому после приглашения на Украину

Трамп не хочет посещать УкраинуФото: Official White House / Joyce N. Boghosian
Экс-президент США Дональд Трамп отказался от приглашения президента Владимира Зеленского посетить Украину. Его высказывание приводит американское издание «Newsmax.com».
«Я уважаю президента Зеленского, но думаю, что было бы неуместно ехать в Украину в это время», — написал Трамп в ответ на приглашение украинского лидера посетить его страну. Тем более, что с Зеленским сейчас имеет дело администрация действующего президента США Джо Байдена, а Трампу не хочется создавать конфликт интересов.
Ранее Зеленский пригласил Трампа приехать на Украину, чтобы за 24 минуты чтобы переубедить политика и бизнесмена во мнении, что конфликт на Украине можно решить за 24 часа. По мнению Трампа, один из вариантов решения проблемы — объяснить Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому, почему необходимо «уладить» ситуацию. Но Зеленский уверяет, что, находясь на Украине, Трамп понял бы некоторые детали, почему конфликт завершить так быстро нельзя.
Экс-президент США Дональд Трамп отказался от приглашения президента Владимира Зеленского посетить Украину. Его высказывание приводит американское издание «Newsmax.com». «Я уважаю президента Зеленского, но думаю, что было бы неуместно ехать в Украину в это время», — написал Трамп в ответ на приглашение украинского лидера посетить его страну. Тем более, что с Зеленским сейчас имеет дело администрация действующего президента США Джо Байдена, а Трампу не хочется создавать конфликт интересов. Ранее Зеленский пригласил Трампа приехать на Украину, чтобы за 24 минуты чтобы переубедить политика и бизнесмена во мнении, что конфликт на Украине можно решить за 24 часа. По мнению Трампа, один из вариантов решения проблемы — объяснить Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому, почему необходимо «уладить» ситуацию. Но Зеленский уверяет, что, находясь на Украине, Трамп понял бы некоторые детали, почему конфликт завершить так быстро нельзя.