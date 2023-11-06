06 ноября 2023

Трамп дал ответ Зеленскому после приглашения на Украину

Трамп отклонил приглашение Зеленского на Украину
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дональд Трамп. stock, stock, Дональд Трамп
Трамп не хочет посещать Украину Фото:

Экс-президент США Дональд Трамп отказался от приглашения президента Владимира Зеленского посетить Украину. Его высказывание приводит американское издание «Newsmax.com».

«Я уважаю президента Зеленского, но думаю, что было бы неуместно ехать в Украину в это время», — написал Трамп в ответ на приглашение украинского лидера посетить его страну. Тем более, что с Зеленским сейчас имеет дело администрация действующего президента США Джо Байдена, а Трампу не хочется создавать конфликт интересов.

Ранее Зеленский пригласил Трампа приехать на Украину, чтобы за 24 минуты чтобы переубедить политика и бизнесмена во мнении, что конфликт на Украине можно решить за 24 часа. По мнению Трампа, один из вариантов решения проблемы — объяснить Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому, почему необходимо «уладить» ситуацию. Но Зеленский уверяет, что, находясь на Украине, Трамп понял бы некоторые детали, почему конфликт завершить так быстро нельзя.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Экс-президент США Дональд Трамп отказался от приглашения президента Владимира Зеленского посетить Украину. Его высказывание приводит американское издание «Newsmax.com». «Я уважаю президента Зеленского, но думаю, что было бы неуместно ехать в Украину в это время», — написал Трамп в ответ на приглашение украинского лидера посетить его страну. Тем более, что с Зеленским сейчас имеет дело администрация действующего президента США Джо Байдена, а Трампу не хочется создавать конфликт интересов. Ранее Зеленский пригласил Трампа приехать на Украину, чтобы за 24 минуты чтобы переубедить политика и бизнесмена во мнении, что конфликт на Украине можно решить за 24 часа. По мнению Трампа, один из вариантов решения проблемы — объяснить Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому, почему необходимо «уладить» ситуацию. Но Зеленский уверяет, что, находясь на Украине, Трамп понял бы некоторые детали, почему конфликт завершить так быстро нельзя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...