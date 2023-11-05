Зеленский пригласил Трампа приехать на Украину

05 ноября 2023 в 21:08 Размер текста - 17 +

Предложение приехать на Украину Зеленский сделал Трампу после заявлений, что конфликт можно решить за 24 часа Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский пригласил экс-президента США Дональда Трампа приехать на Украину. Зеленский заявил, что ему потребуется 24 минуты, чтобы переубедить политика и бизнесмена во мнении, что конфликт на Украине можно решить за 24 часа. Об этом глава Украины заявил в эфире американского телеканала. «Бывший президент Трамп сказал, что примерно за 24 часа он сможет справиться с этим и закончить войну <…> Здесь был президент Байден, и, я думаю, он понял некоторые детали, которые можно понять, только находясь здесь. Поэтому я приглашаю президента Трампа. Если он сможет прибыть сюда, мне понадобится 24 минуты [чтобы переубедить его]», — сказал Зеленский в эфире NBC News . Ранее Дональд Трамп неоднократно заявлял, что он смог бы разрешить конфликт на Украине в течение 24 часов. Один из его вариантов решения — объяснить Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому, почему необходимо «уладить» ситуацию.

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил экс-президента США Дональда Трампа приехать на Украину. Зеленский заявил, что ему потребуется 24 минуты, чтобы переубедить политика и бизнесмена во мнении, что конфликт на Украине можно решить за 24 часа. Об этом глава Украины заявил в эфире американского телеканала. «Бывший президент Трамп сказал, что примерно за 24 часа он сможет справиться с этим и закончить войну <…> Здесь был президент Байден, и, я думаю, он понял некоторые детали, которые можно понять, только находясь здесь. Поэтому я приглашаю президента Трампа. Если он сможет прибыть сюда, мне понадобится 24 минуты [чтобы переубедить его]», — сказал Зеленский в эфире NBC News. Ранее Дональд Трамп неоднократно заявлял, что он смог бы разрешить конфликт на Украине в течение 24 часов. Один из его вариантов решения — объяснить Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому, почему необходимо «уладить» ситуацию.