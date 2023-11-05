Зеленский пригласил Трампа приехать на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил экс-президента США Дональда Трампа приехать на Украину. Зеленский заявил, что ему потребуется 24 минуты, чтобы переубедить политика и бизнесмена во мнении, что конфликт на Украине можно решить за 24 часа. Об этом глава Украины заявил в эфире американского телеканала.
«Бывший президент Трамп сказал, что примерно за 24 часа он сможет справиться с этим и закончить войну <…> Здесь был президент Байден, и, я думаю, он понял некоторые детали, которые можно понять, только находясь здесь. Поэтому я приглашаю президента Трампа. Если он сможет прибыть сюда, мне понадобится 24 минуты [чтобы переубедить его]», — сказал Зеленский в эфире
Ранее Дональд Трамп неоднократно заявлял, что он смог бы разрешить конфликт на Украине в течение 24 часов. Один из его вариантов решения — объяснить Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому, почему необходимо «уладить» ситуацию.
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