Зеленский пригласил Трампа приехать на Украину

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock
Предложение приехать на Украину Зеленский сделал Трампу после заявлений, что конфликт можно решить за 24 часа Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил экс-президента США Дональда Трампа приехать на Украину. Зеленский заявил, что ему потребуется 24 минуты, чтобы переубедить политика и бизнесмена во мнении, что конфликт на Украине можно решить за 24 часа. Об этом глава Украины заявил в эфире американского телеканала.

«Бывший президент Трамп сказал, что примерно за 24 часа он сможет справиться с этим и закончить войну <…> Здесь был президент Байден, и, я думаю, он понял некоторые детали, которые можно понять, только находясь здесь. Поэтому я приглашаю президента Трампа. Если он сможет прибыть сюда, мне понадобится 24 минуты [чтобы переубедить его]», — сказал Зеленский в эфире NBC News.

Ранее Дональд Трамп неоднократно заявлял, что он смог бы разрешить конфликт на Украине в течение 24 часов. Один из его вариантов решения — объяснить Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому, почему необходимо «уладить» ситуацию.

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Президент Украины Владимир Зеленский пригласил экс-президента США Дональда Трампа приехать на Украину. Зеленский заявил, что ему потребуется 24 минуты, чтобы переубедить политика и бизнесмена во мнении, что конфликт на Украине можно решить за 24 часа. Об этом глава Украины заявил в эфире американского телеканала. «Бывший президент Трамп сказал, что примерно за 24 часа он сможет справиться с этим и закончить войну <…> Здесь был президент Байден, и, я думаю, он понял некоторые детали, которые можно понять, только находясь здесь. Поэтому я приглашаю президента Трампа. Если он сможет прибыть сюда, мне понадобится 24 минуты [чтобы переубедить его]», — сказал Зеленский в эфире NBC News. Ранее Дональд Трамп неоднократно заявлял, что он смог бы разрешить конфликт на Украине в течение 24 часов. Один из его вариантов решения — объяснить Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому, почему необходимо «уладить» ситуацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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